Kandidatúru na primátora Krupiny oznámil Maroš Skopal

Maroš Skopal Foto: M. Skopal-FB Maroš Skopal Foto: M. Skopal-FB

Krupina 6. augusta (TASR) - Kandidatúru na primátora Krupiny ohlásil v pondelok Maroš Skopal. O kreslo primátora sa bude v novembrových regionálnych voľbách uchádzať s podporou strany Sloboda a Solidarita, hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratického hnutia a NOVA.Skopal, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ základnej školy, je aj poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje pôsobenie v krajskom zastupiteľstve vníma ako výhodu. "Určite je to dobré, keď je primátor súčasne aj poslancom, pretože niektoré veci sa dajú v spolupráci s vyšším územným celkom riešiť pružnejšie," podotkol.Za dôležitú považuje tému participatívneho rozpočtu, t. j. aby občania mali možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ich peniaze. "Taktiež chcem dať určitým spôsobom verejnosti možnosť, aby vyjadrili svoj názor pri dôležitých investičných akciách," priblížil Skopal.Za priority považuje rekonštrukciu ciest a chodníkov, vybudovanie bezbariérových prístupov či zriadenie detských jaslí. Plánuje tiež obnovu športových a kultúrnych zariadení v meste. Skopal sa chce v prípade zvolenia do funkcie tiež usilovať o zlepšenie bezpečnosti v meste, aktívne zapojenie mládeže do diania v ňom a zachovanie ľudového poľovníctva.