Turecká líra klesla na nové historické minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 6. augusta (TASR) - Kurz tureckej líry zaznamenal v pondelok nové historické minimum. Trhy tak zareagovali na oznámenie americkej vlády, že prehodnocuje bezcolný prístup Turecka na americký trh na základe Všeobecného systému colných preferencií (GSP). To by mohlo ohroziť dovoz tovarov z Turecka do USA v hodnote takmer 1,7 miliardy USD (1,47 miliardy eur).Kurz líry klesol v pondelok v dopoludňajších hodinách na 5,14 líry za dolár, čo znamená nové historické minimum. Od začiatku roka stratila líra oproti doláru štvrtinu svojej hodnoty.Spustenie preverovania oznámil Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) koncom minulého týždňa v reakcii na zavedenie odvetných ciel na americký tovar Ankarou. Tá tak reagovala na uvalenie dovozných ciel na oceľ a hliník Američanmi.Vzťahy medzi USA a Tureckom, ktoré je členom NATO, sa v poslednom období výrazne zhoršili. Na jednej strane sa napätie zvýšilo pre odlišné postoje k sýrskej kríze, v posledných dňoch ale najmä pre prípad amerického pastora Andrewa Brunsona. Toho turecké orgány zadržiavajú od roku 2016, pričom v krajine čelí obvineniam zo špionáže a činnosti spojenej s terorizmom. Eskalujúci spor ešte viac zvýšil tlak na líru, aj keď hovorkyňa USTR uviedla, že preverovanie nesúvisí s Brunsonovým prípadom.(1 EUR = 1,1588 USD)