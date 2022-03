Kandidatúru na primátora Nitry ohlásil mestský poslanec Štefek. Hattasa skritizoval, že sedí na dvoch stoličkách

Prioritou bude doprava

Hattasove pendlovanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - O post primátora Nitry sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať aj dlhoročný mestský poslanec Štefan Štefek . Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán.Nitra potrebuje podľa 55-ročného Štefeka skúseného primátora, pracovitého, ktorý sa obklopí nielen marketingovým, ale v prvom rade odborným tímom.Za svoje priority Štefan Štefek na stredajšej tlačovej konferencii označil riešenie dynamickej aj statickej dopravy v Nitre, prípravu nového územného plánu mesta a akútne riešenie si podľa neho vyžaduje aj situácia s čistiarňou odpadových vôd. V prípade zvolenia za primátora Nitry by sa venoval len mestu.„Experiment, ktorý tu zažívame posledné štyri roky s neskúseným človekom vo vedení mesta, nevyšiel. Nitra si zaslúži, aby bola riadená koncepčne a na základe prepracovanej stratégie,“ skonštatoval Štefek.V prípade terajšieho primátora Mareka Hattasa mu prekáža aj to, že svoj čas delí medzi Nitru a pôsobenie v Národnej rade SR Štefek, ktorý sa v samospráve Nitry angažuje už dvadsať rokov, plánuje svoj volebný program predstaviť v máji, dovtedy chce zostaviť aj tím 31 kandidátov na poslancov.Kandidatúru na post primátora Nitry už oznámil bývalý prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak, do volieb pôjde ako nezávislý kandidát.Kandidovať bude aj terajší primátor Hattas, ktorý je členom prípravného výboru politickej strany Tím Kraj Nitra . Na sociálnej sieti avizoval svoju kandidatúru aj ďalší mestský poslanec Pavol Obertáš.