Za ubytovanie Ukrajincov vám štát vyplatí finančné príspevky, peniaze dostanú aj hotely a penzióny

Podmienkou je zmluva

Peniaze dostanú aj hotely a penzióny

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Štát vyplatí za ubytovanie utečencov z Ukrajiny ubytovateľom príspevok v hodnote sedem eur za noc ubytovania odídenca, ak ide o osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura, pokiaľ je utečenec mladší. Príspevok dostanú aj hotely a penzióny.Vyplýva to z návrhu Nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý v stredu na návrh rezortu vnútra schválila vláda . Príspevky si je podľa ministerstva možné uplatňovať do 30. júna.Návrh zároveň obsahuje náležitosti zmluvy medzi oprávnenou osobou a odídencom, ktorá je podmienkou na vyplatenie príspevku.Jej súčasťou je napríklad údaj o počte obytných miestností nehnuteľnosti alebo celková ubytovacia kapacitu nehnuteľnosti, dohodnutá doba ubytovania alebo vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení.Peniaze za ubytovanie odídenca z Ukrajina dostanú aj slovenské hotely a penzióny. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi bude vo výške 7,70 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov. Za odídenca vo veku do 15 rokov dostane hotel alebo penzión príspevok vo výške 3,85 eur za jednu noc.„Nariadenie rieši hotely a penzióny. Bude to veľmi jednoduché. Ministerstvo dopravy podpíše s každým záujemcom rámcovú zmluvu. Príspevok sa bude vyplávať spätne od 26. februára,“ povedal po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal Odídenci z Ukrajiny, na ktorých bude chcieť hotel či penzión žiadať preplatiť od štátu príspevok na ubytovanie, musia mať štatút dočasného útočiska.