Kane by mohol stihnúť prípadné finále Ligy Majstrov

Na snímke zľava brazílsky brankár City Ederson, vpravo útočník Tottenhamu Harry Kane v 1. zápase štvrťfinále Ligy majstrov vo futbale Tottenham Hotspur - Manchester City, archívna fotografia/span> Foto: TASR/AP

Londýn 27. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Maurico Pochettino verí, že jeho elitný útočník Harry Kane by v tejto sezóne mohol ešte zasiahnuť do hry. Hoci ligový ročník je pre 25-ročného zakončovateľa pasé, do úvahy prichádza jeho štart v prípadnom finále Ligy majstrov. Kane si zranil problematický členok v prvom zápase štvrťfinále LM proti Manchestru City.citovalo Pochettina periodikum The Independent.Finále LM je na programe 1. júna. Predtým Tottenham nastúpi v semifinále proti rozbehnutému Ajaxu Amsterdam, ktorý v tejto sezóne vyradil dvoch ašpirantov na celkové víťazstvo - Real Madrid a Juventus Turín. Prvý zápas je na programe v utorok 30. apríla v Londýne, odveta o týždeň neskôr v stredu.