Oxlade-Chamberlain sa po 12 mesiacoch vrátil do hry

Hráč Anglicka Alex Oxlade-Chamberlain (v strede) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 27. apríla (TASR) - Anglický futbalista Alex Oxlade-Chamberlain sa po roku vrátil do zostavy FC Liverpool. Dvadsaťpäťročný stredopoliar si vlani v semifinále Ligy majstrov proti AS Rím roztrhol predný skrížený väz v kolene a odvtedy bol mimo hry. Pôvodne sa počítalo, že vynechá celý tento ročník. Informoval o tom web periodika Daily Mail.Návrat absolvoval v piatkovom ligovom zápase s Huddersfieldom, keď v 73. minúte vystriedal Daniela Sturridgea. "The Reds" zvíťazili 5:0 a priebežne sa dostali na čelo tabuľky. Pred Manchestrom City majú dvojbodový náskok, "Citizens" v nedeľu čaká zápas s Burnley.Liverpool však prišiel o útočníka Roberta Firmina, ktorý počas štvrtkového tréningu utrpel svalové zranenie a jeho účasť v semifinále Ligy majstrov proti FC Barcelona je otázna.