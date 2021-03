Kane strelil svoj 400. gól v NHL, v Chicagu sa zaradil k legendám ako Hull či Mikita (video)

Míľniky nie sú dôležité

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Patrick Kane sa zaradil medzi hokejistov, ktorí dosiahli v NHL na métu 400 gólov. V polovici tretej tretiny súboja Chicago Detroit (7:2) Kane zvýšil na 5:1 pre Blackhawks, keď majstrovsky zvládol útočnú situáciu 2 na 1. Namiesto prihrávky Alexovi de Brincatovi si položil na ľad obrancu súpera Filipa Hroneka a strelou zápästím prekonal Thomasa Greissa.Kane sa stal stým hráčom, ktorý prekonal hranicu 400 gólov v NHL. V klube Chicago Blackhawks strelili minimálne 400 gólov okrem Kana už len hokejové legendy Bobby Hull (604), Steve Larmer (406) aj nedávno zosnulý Kanaďan so slovenským rodiskom Stan Mikita . Ten nastrieľal v drese "čiernych jastrabov" 541 gólov."Keď som videl, že Hronek sa kĺže po ľade, spomalil som, urobil ešte jeden pohyb a až potom vystrelil. Míľniky nie sú dôležité, záleží len na tom, aby sa veci robili správnym spôsobom," uviedol Patrick Kane na webe NHL.Tridsaťdvaročný americký útočník dosiaľ odohral 996 zápasov v základnej časti NHL a nazbieral v nich 1056 bodov za 400 gólov a 656 asistencií. V tejto sezóne má na konte 34 bodov za 11 gólov a 23 asistencií. V kanadskom bodovaní NHL mu patrí druhá priečka za 40-bodovým Connorom McDavidom Edmontonu . V nedeľňajšom súboji proti Detroitu pridal ku gólu aj dve asistencie a stal sa prvou hviezdou. K hladkému triumfu Blackhawks nad Red Wings výrazne prispel 44 zákrokmi brankár Kevin Lankinen."Nebol to perfektný výkon z našej strany, ale prvé dve tretiny sme odohrali výborne v defenzíve. V útoku sme urobili to, čo sme mali urobiť. Časom sme sa uvoľnili a potom už bolo zakončenie z našej strany jednoduchšie," komentoval tréner Chicaga Jeremy Colliton.