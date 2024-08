Kanoista Jorge Enriquez trénoval medzi krokodílmi. Na Kubu sa už nevráti a chce dôstojne reprezentovať utečencov

Získal zlato v Tokiu

2.8.2024 (SITA.sk) - Kubánsky kanoista a olympijský šampión v C2 na 1000 metrov Fernando Dayan Jorge Enriquez posledný rok pádloval popri delfínoch, lamantínoch a dokonca aj krokodíloch na kanáloch Floridy. Hlavne obrovské plazy v blízkosti by boli pre väčšinu ľudí strašný zážitok, no Jorge Enriquez na to spomína s úsmevom.Dvadsaťpäťročný športovec, ktorý na olympijských hrách v Paríži súťaží v tíme utečencov, však vraví, že oproti teroru na Kube to nič nebolo. Jorge Enriquez opustil rodnú krajinu sedem mesiacov po zisku zlata na OH 2021 v Tokiu. Bol na tréningovom sústredení v Mexiku, keď sa rozhodol, že utečie a ilegálne vstúpil do USA.Trvalo mu 20 dní, kým sa dostal na hranice so Spojenými štátmi. Raz v noci skočil do rieky Rio Grande a preplával do Texasu, aby tam vyhľadal azyl. Počas tohto manévru dokonca zachránil ženu, ktorá sa topila v rieke.„Keď som sa dostal na hranicu, nemal som inú možnosť. Noc predtým policajti zatkli veľa migrantov, ktorí čakali na pokojnejší tok vody. Nemohol som riskovať, že ma zatknú,“ povedal Jorge Enriquez pre informačný servis OH 2024.Po príchode do USA netušil, či sa mu podarí obnoviť športovú kariéru, ale nakoniec to dokázal. Popri tréningoch celé dni ťažko pracoval s ťažkými stavebnými mechanizmami.„Vstával som skoro ráno na tréning, následne som pracoval osem hodín a potom som znova trénoval,“ priznal Jorge Enriquez, ktorý sa neskôr dostal do tímu utečencov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) . Tvrdí, že táto príležitosť je „najväčšia vec“ v jeho kariére.„Nikdy som si nemyslel, že budem patriť do tímu utečencov. Bola to obrovská radosť pre mňa, moju rodinu a môjho trénera. Budem reprezentovať utečencov dôstojne a s obrovskou cťou,“ skonštatoval Jorge Enriquez, ktorého v Paríži čaká singlový šprint na 1000 metrov. „Mám zlato v debli, teraz sa chcem sústrediť na získanie zlata v singli.“