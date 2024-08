Americká šprintérka Elissová prežila na konci júna traumu na toalete, o pár dní bude na olympijských pretekoch útočiť na zlatú medailu

Vlna paniky a strachu

Radosť z prípadného úspechu

2.8.2024 (SITA.sk) - Jednou z favoritiek na zisk zlatej medaily na OH 2024 v Paríži v behu na 400 m bude Američanka Kendall Ellisová. Na konci júna však zažila udalosť, ktorá ju mohla pripraviť o účasť na Hrách v metropole Francúzska.Dvadsaťosemročná rodáčka z Floridy totiž krátko pred internými americkým kvalifikačnými pretekmi uviazla v prenosnej toalete a takmer nestihla to, kvôli čomu dlhé roky trénovala.Pomoci sa Ellisová dočkala po približne desiatich minútach. Po pretekoch priznala, že počas nešťastného incidentu ju zavalila vlna paniky a strachu, zvlášť po tom, čo na jej niekoľkominútový krik a búchanie nikto nereagoval.„Najprv som bola v pohode, ale približne po piatich minútach to na mňa doľahlo. Priznávam, že mi nebolo všetko jedno. Pár minút som len čakala, bolo mi trápne kričať vo vnútri toalety, ale potom som zistila, že inú možnosť nemám. Keď som sa z toho dostala, povedala som si, že je to predzvesť niečo veľkého,“ povedala olympijská víťazka zo štafety 4x400m na predchádzajúcich Hrách v japonskom Tokiu.Ellisová kvalifikačné jazdy napokon zvládla bravúrne. Triumfovala v semifinále i vo finále, čím si v nabitej americkej konkurencii zabezpečila miestenku do Paríža. Tam bude štartovať nie len v obľúbenej štafete, ale aj v individuálnych pretekoch.„Som tu preto, aby som urobila radosť sebe, blízkym a krajine,“ doplnila Američanka.Radosť z jej prípadného úspechu by dozaista mala aj spoločnosť Charminom, ktorá podpísala s Ellisovou pred mesiacom sponzorskú zmluvu. Ako inak, ide o výrobcu a distribútora prenosných toaliet.Olympijské preteky žien v behu na 400 m sú na programe 5. a 6. augusta.