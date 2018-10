Kanoista Vlček ide na sústredenie do USA, chce sa dostať na šieste OH

Erik Vlček, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 29. októbra (TASR) - Najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista Erik Vlček sa už naplno pripravuje na predolympijskú sezónu. Po tréningu v domácich podmienkach v Komárne zamieri začiatkom novembra na mesačné sústredenie do USA. V roku 2019 má jasný cieľ dostať sa do štvorkajaka, ktorý na MS v Szegede zabojuje o miestenky na OH 2020 v Tokiu. Pre Vlčeka by to bola už šiesta olympiáda v kariére. V Riu de Janeiro 2016 a Pekingu 2008 získal v K4 na 1000 m striebro, v Aténach 2004 bronz.Základom úspechu na hladkej vode je kvalitná objemová príprava, preto Vlček s dlhoročným "parťákom" z K4 i K2 Jurajom Tarrom vždy na jeseň zamieria za veľkú mláku.povedal Vlček v rozhovore pre TASR.Desaťnásobný majster sveta počíta s tým, že boj o miesta v K4 bude tvrdý.Vlček tvrdí, že silná konkurencia každého športovca posúva dopredu.Svetový šampionát v Szegede bude podľa Vlčeka sviatkom svetovej kanoistiky.