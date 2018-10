TIPSPORT LIGA: Košice zlyhali v efektivite, Bystrici pomohol pľuvanec

Na snímke vľavo HC Košice Martin Krajňák, druhý zľava hráč HC'05 iClinic Banská Bystrica Branislav Kubka, vzadu hráč HC Košice Tomáš Hričina a vpravo hráč HC'05 iClinic Banská Bystrica Guillaume Asselin. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. októbra (TASR) - Hokejové divadlo vysokej akosti ponúkol šláger 17. kola Tipsport Ligy medzi Košicami a Banskou Bystricou. Zápas nasadením pripomínal súboje play off, na čom sa zhodli aktéri z oboch tímov. Viac dôvodov k spokojnosti mali "barani", ktorí otočili skóre z 1:0 na 1:3 a aj napriek viacerým absenciám v zostave zabodovali naplno.Majster nastúpil bez Andreja Šťastného, Tomáša Surového, Mareka Bira i Tomáša Ziga, no vďaka širšej súpiske disponoval štyrmi kompletnými formáciami. Od úvodu sa hralo vo vysokom tempe, už v prvej tretine sa často vylučovalo a došlo aj k dvom pästným výmenám. V oboch bol zapojený banskobystrický útočník Eric Selleck. Najskôr sa dostal do potýčky s Jere Pullim, neskôr ho pred košickou bránkou poslal k ľadu Martin Dudáš.uviedol Dudáš pre TASR.Takmer päťtisíc divákov videlo najmä v prvej a druhej tretine dôrazný hokej, ktorý pripomínal súboje vo vyraďovacej časti.poznamenal kapitán banskobystrického tímu Ivan Ďatelinka.Banskobystričania potvrdili, že to na Košičanov vedia. Zodpovedným výkonom im nedovolili predĺžiť štvorzápasovú víťaznú sériu a tú svoju zároveň natiahli na tri zápasy. Potvrdili výsledkové aj herné zlepšenie.dodal Ďatelinka.Opačné pocity mali domáci Košičania. Tým sa v týždni podarilo otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúce skóre proti Miškovcu aj Popradu, do tretice však vlastný náskok 1:0 nezúročili.zhodnotil obranca Martin Dudáš. Úroveň zápasu vyzdvihol aj tréner domáceho tímu Roman Šimíček: