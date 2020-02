Kansas City túži po päťdesiatich rokoch vyhrať Super Bowl, proti bude defenzíva San Francisca

Motivácia nechýba

Udalosť roka v USA

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Už túto nedeľu sa v zámorskej lige amerického futbalu NFL uskutoční v poradí LIV. Super Bowl. Po desiatich rokoch túto mimoriadne sledovanú športovú udalosť hostí Hard Rock Stadium v Miami, pričom protagonistami súboja o trofej Vincea Lombardiho budú hráči tímov San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs.Kansas predviedol v tohtoročnom play-off už dva pozoruhodné obraty. V úvodnom kole zdolal Houston 51:31 napriek tomu, že prehrával už 0:24. Dobre nezačal ani konferenčné finále proti Tennessee, prehrával desaťbodovým rozdielom, ale zápas dokázal otočiť vo svoj prospech.San Francisco prešlo do Super Bowlu o niečo jednoduchšie a v zápasoch play-off zdolalo Minnesotu 27:10 a následne aj Green Bay 37:20.Vo všeobecnosti sa očakáva súboj ofenzívy Chiefs proti výbornej defenzíve 49ers. "Majú jednu z najlepších obranných formácii v súťaží, čo bude pre nás veľká výzva. Musíme odohrať zápas na vysokej úrovni a nerobiť chyby. Toto je miesto, kde chcete byť už pred začiatkom sezóny a musím vzdať hold chlapcom okolo mňa. Na začiatku mojej kariéry som sa dostal do skvelej situácie a snažím sa využiť každý jeden deň," povedal pre web NFL quarterback Kansasu City Patrick Mahomes.Ten sa vo veku 24 rokov môže stať druhým najmladším začínajúcim quarterbackom s víťazstvom v Super Bowle.O motiváciu majú postarané aj hráči San Francisca. Na konto si môžu pripísať šiesty triumf v Super Bowle, čím by vyrovnali rekord New England Patriots a Pittsburghu Steelers. Kým Kansas City čaká trofej Vincea Lombardiho 50 rokov, tímu z Kalifornie je bez nej presne o polovicu času kratšie.Ukončiť čakanie sa bude snažiť quarterback Jimmy Garoppolo, ktorému bude držať palce aj ikona tohto športu. "Snažím sa byť sám sebou a robiť veci, ktoré su pre mňa prirodzené. Niečo som sa snažil naučiť aj od Toma Bradyho, ktorý mi poslal správu a zaželal veľa šťastia," povedal Garoppolo.Super Bowl je za "veľkou mlákou" nielen športovou, ale aj spoločenskou udalosťou roka. Tentokrát bude mať tú česť zaspievať štátnu hymnu USA speváčka Demi Lovato a o polčasovú šou sa postarajú Jennifer Lopez a Shakira.Podľa zámorských médii činí priemer všetkých zakúpených vstupeniek sumu 10 385 amerických dolárov, čo je najvyšší údaj v histórii tejto udalosti.Zaujímavosťou je, že 30-sekundový reklamný spot vyjde propagujúcu firmu či spoločnosť na 5,6 milióna USD. Hlavným rozhodcom zápasu bude Bill Vinovich.