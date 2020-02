Lakers si uctili pamiatku Kobeho Bryanta, LeBron James svojím príhovorom dojal všetkých

Slzy v Staples Center

Nikto sa necítil ako víťaz

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Smrť Kobeho Bryanta rezonovala aj pri prvom zápase basketbalistov tímu NBA Los Angeles Lakers od tragického úmrtia svojej legendy.Lakers sa piatkový duel, ktorý sa niesol v znamení rozlúčky s Bryantom a ďalšími obeťami havárie helikoptéry pri kalifornskom Calabasase, nevydaril. V Staples Center prehrali s Portlandom Trail Blazers 119:127 (36:38, 26:22, 34:43, 23:24)Dojímavý príhovor opory LA Lakers LeBrona Jamesa, ktorý si uctil priateľa, si však podmanil arénu a nenechal hráčov ani fanúšikov v hľadisku chladných. Zaplavili ich slzy."Myslím si, že dnes každým lomcovali emócie. Každý z nás má svoje vlastné dôvody, prečo ho to tak zasiahlo, ale všetci sme súčasťou tejto rodiny, organizácie Lakers, čo nám automaticky pridáva na prežívaní emócií," uviedolv Bryantovom drese s číslom 24 oblečený a dojatý LeBron James, ktorý si po boku legendy zahral na dvoch olympijských hrách.Okrem basketbalovej legendy pri nedeľňajšom páde helikoptéry zomrelo ďalších osem ľudí, medzi ktorými bola aj 13-ročná Bryantova dcéra Gianna.Nebolo jednoduché pre aktérov v tejto smútiacej atmosfére odohrať ligový basketbalový duel. V najlepšom svetle sa predviedol Damian Lillard, ktorý dosiahol 48 bodov hostí a výrazne prispel k ich víťazstvu."Nemyslím si, že by sa dnes vzhľadom na okolnosti niekto cítil ako víťaz. Spomienky, ktoré si z toho vezmeme, boli jednoducho smutné a ťažké. Je dobré, že sme mohli hrať. Byť na strane víťazného družstva je pozitívne, ale o to v tomto momente ani nešlo," uviedol Lillard.