Kanye West nakoniec v Bratislave nevystúpi, festival Rubicon sa ruší

10.7.2025 (SITA.sk) - Organizátori festivalu Rubicon prelomili mlčanie a oznámili, že festival sa neuskutoční. Ako dôvod uviedli nepredvídateľné okolnosti, vonkajší tlak a logistické výzvy. Festival sa mal uskutočniť od 18. do 20. júla pri Záhorskej Bystrici v Bratislave. Na koncerte mal vystúpiť aj kontroverzný raper Kanye West , známy ako Ye, proti ktorému vznikla aj petícia.Podľa medializovaných informácií na ploche, na ktorej sa mal konať festival, bola navyše ešte nedozretá pšenica. Prípravy na festival tak neprebiehali ani dva týždne pred jeho konaním a nebola tak vyriešená infraštruktúra. S konaním festivalu nesúhlasila ani mestská čast Bratislava - Devínska Nová Ves. Krízový štáb totiž vyjadril obavy z kolapsu dopravy a tiež z narúšania verejného poriadku.Fanúšikovia, ktorí si zakúpili lístky na festival ešte do včerajšieho večera nevedeli, či sa festival uskutoční, alebo nie. Organizátori napokon informovali, že festival sa tento rok neuskutoční. "Usilovne pracujeme na riešení a v priebehu nasledujúcich dní vám poskytneme viac informácií, vrátane detailov o procese vrátenia vstupného," uviedli organizátori a vyhlásili, že to nie je koniec Rubiconu."Nevzdávame sa, pracujeme na tom, aby sme sa vrátili silnejší," vyhlásili organizátori Rubiconu. "Čo sa týka plánovaných vystúpení a presunu niektorých podujatí, poskytneme vám informácie hneď, ako sa situácia vyjasní a budú známe možné alternatívy," doplnili organizátori. Ak ide o vrátenie vstupného, organizátori ubezpečili, že všetkým, ktorí si kúpili lístok na podujatie, budú do 14 dní doručené informácie o postupe.