Zlata Holušová sa po štvrťstoročí lúči s Colours of Ostrava, na festival priniesla veľké hviezdy

Pestrosť hudby z celého sveta

Výnimočná žena

Tento rok aj Sting a The Chainsmokers

10.7.2025 (SITA.sk) - Už čoskoro začínajúci 22. ročník festivalu Colours of Ostrava bude tento rok pre spoluzakladateľku a umeleckú riaditeľku Zlatu Holušovú posledným. S festivalom sa lúči po takmer dvadsiatich piatich rokoch, počas ktorých dokázala vytvoriť jedinečné podujatie európskeho renomé.Festival previedla od Stodolní ulice, cez Černou louku až na súčasné miesto konania v Dolní oblasti Vítkovice. Vďaka nej v Ostrave vystúpili hviezdy ako Sam Smith, Iggy Pop, Martin Garrix, ZAZ, Nick Cave, Grace Jones, Björk, Alanis Morissette, David Byrne, Sinéad O’Connor, Robert Plant, Bob Geldof a mnohí ďalší.Do svojho 23. ročníka vstúpi hudobný a multižánrový festival Colours of Ostrava s novou osobou na čele programu. Po prvýkrát v histórii ho povedie Filip Košťálek , ktorý preberá pomyselné žezlo po Zlate Holušovej, odchádzajúcej z pozície umeleckej riaditeľky a konateľky.„Za tie roky strávené v tomto odbore som sa naučila veľa. Pár rokov mi trvalo, kým som prišla na to, že aj keď mám nejakú predstavu a tvorím festival, on sa tak nejako formoval sám. Hovorila som si ‚pán Festival si to praje‘. Posledné roky sme boli s festivalom rovnocennými partnermi. Tento rok ma poslal do Ázie, a tak sme vám priviezli plejádu nových interpretov z tejto časti sveta. Za dvadsaťpäť rokov mojej práce pre festival sme sa veľmi zmenili. Vrátane dvoch rokov, počas ktorých covid vyradil festivaly z prevádzky, som vymyslela aspoň takzvaný Nefestival. Aj v tomto období sme žili festivalom. Pred necelými desiatimi rokmi som vytvorila ideu veľkej medzinárodnej konferencie Meltingpot, zahájila sériu medzinárodných hudobných konferencií Czech Music Crossroads a ako dar mestu Ostrava rozbehla Festival v uliciach. Každý rok som festivalu pridávala nové scény a hľadala rečníkov pre Meltingpot, obľúbená bola napríklad odvážna NYC Stage, za pár rokov zdomácnela aj moja posledná hudobná scéna Cacao Stage. Festival sa vždy vyznačoval pestrosťou hudby z celého sveta a myšlienok bez hraníc. Pravdou zostáva, že Colours of Ostrava som odovzdala, čo som mohla, a po štvrtstoročí, keď sa mi s mojimi kolegami podarilo dostať náš región na svetovú mapu výnimočných kultúrnych udalostí, je čas užiť si všetko bez stresu a napätia, ktoré podujatie so sebou pre organizátorov prináša,“ komentuje Zlata Holušová svoj odchod.Filip Košťálek doteraz pôsobil v pozícii hudobného dramaturga. V uplynulom roku sa mu profesijne darilo, po ocenení odborného IQ magazínu v lete minulého roka vyhral v januári kategóriu New Kid On The Block prestížnych European Festival Awards, hneď vzápätí sa stal jednou z osobností 30 pod 30 českého vydania časopisu Forbes.„Zlate patrí moja obrovská vďaka a rešpekt. Pod jej vedením som desať rokov mohol rásť, učiť sa a zažiť s ňou chvíle ťažkých rozhodnutí, veľkých vyjednávaní, ale aj nezabudnuteľných koncertných zážitkov po celom svete. Je to výnimočná žena, ktorá dostala Česko na hudobnú mapu Európy. S celým tímom budeme pokračovať v odkaze, ktorý tu za tie roky vybudovala, tak, aby sme v Ostrave aj naďalej vytvárali podujatie, ktoré vyniká svojou originalitou, autenticitou a otvorenosťou. Skladať atraktívny program je jedna vec, ale až na mieste vzniká ten pravý festival. Ten ožíva až samotnou atmosférou, ktorú prinášajú návštevníci,“ hovorí Filip Košťálek.Práve prežitky a emočné prepojenie boli hodnoty, ktoré Zlata Holušová do svojej práce hudobnej dramaturgie prinášala. Za odvahu a roky neúnavnej práce, vďaka ktorým sa Colours of Ostrava stal jedným z najvýznamnejších festivalov v strednej Európe, jej patrí poďakovanie.Tohtoročný program, na ktorom sa zakladateľka podujatia veľkou mierou podieľala, predstaví návštevníkom hviezdy ako Sting, Iggy Pop, Justice, Shaggy, Alvaro Soler, FINNEAS, Noga Erez alebo Jung Jaeil. Záverečné hodiny na hlavnej scéne budú patriť DPR Ianovi, Sofi Tukker, po polnoci americkému duu The Chainsmokers. Sama Zlata Holušová sa s návštevníkmi rozlúči z toho istého pódia osobne počas slávnostného zakončenia v sobotu večer.Festival Colours of Ostrava je súčasťou portfólia prestížnych kultúrnych podujatí Rockaway Arts. Divíziu investičnej skupiny Rockaway Capital, ktorá sa venuje podpore a propagácii významných kultúrnych a umeleckých podujatí v Česku, vedie investičný partner Jan Jírovec. Okrem multižánrového ostravského festivalu sú v portfóliu podujatia ako Medzinárodný filmový festival Karlove Vary alebo najväčšia prehliadka dizajnu v strednej Európe Designblok. Colours of Ostrava naďalej organizuje spoločnosť Colour Production, festivalový tím svoje pozície vo vedení po odchode Zlaty Holušovej nemení.