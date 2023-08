Kapela Heľenine Oči má novú pesničku, je to hymna pilotného ročníka ich festivalu Helfest

Produkcia trvala pomerne dlho

Kedy Zverinu kopla múza?

Kuriózna situácia

LIVE verzia novinky





Okrem Heľeniných Očí, Zverinu či Tona. S, ktorý na festivale vystúpi spolu s VEC-om v rámci ich spoločného projektu ULTRAZVUK, sa na HELFESTE predstaví niekoľko desiatok živelných muzikantov, majstrov hovoreného slova, či DJov!



Návštevníci pripravovaného multižánrového hudobného podujatia sa môžu tešiť na mená ako: ZDOB SI ZDUB – moldavskú hudobnú smršť, americko-českú legendu N.O.H.A či slovenskú mega úspešnú kapelu HORKÝŽE SLÍŽE. Z Rumunska si to do Prešova namieria DIRTY SHIRT & TRANSYLVYNIAN FOLKCORE ORCHESTRA. Slovenské reggae zahrajú MEDIAL BANANA, tvrdšiu muziku ponúknu SLOBODNÁ EURÓPA a BIJOUTERRIER. Predstavia sa aj BDHS, MALALATA, SAPROPHYTE.



Na tanečnú nôtu zahrajú DJ RADO MEŠSA či MICHAL FRANK. Na prešovskom kúpalisku Delňa sa v prvú septembrovú sobotu predstaví aj poľská kapela TABU, ale aj domáce kapely PEKELNÉ KONE, KRÁTER KARTEL, AKUSTIKA a mnoho ďalších. Zaznejú aj vlastné projekty členov HO – Momentum&LowEtone a projekt gitaristu Jakuba Tirča-IONS.



Hovorené slovo bude znieť z JOJKA STORY STAGE, kde sa o zábavné chvíľky postará relácia z dielne TV JOJ – INKOGNITO a to v podaní VLADA VOŠTINÁRA, MICHAL HUDÁKA, MARIÁNA ČEKOVSKÉHO, JURAJA ŠOKA TABAČKA a TOMÁŠA HUDÁKA. Pri tomto pódiu budú prebiehať autogramiády účinkujúcich a hercov zo seriálov TV JOJ. S humorom nadviaže dvojica podcasterov LUŽIFČÁK, podcast OTCA TI NAHÁŇAM alebo MOJA MUZIKA.



Po skončení hudobných častí programov bude zábava pokračovať na „afterkách“ a to na BAD TASTE PARTY – kde budú znieť len tie “najhoršie hity”. Žiť to bude aj na 3XIT PARTY pod taktovkou domácej DJ legendy Petra Migaša, návštevníci festu si však prídu na svoje aj BACK2LOVE DJ SET, RADIO GROOVES CS PARTY, či 263 PARTY.





11.8.2023 (SITA.sk) - Najnovší hudobný počin prešovskej hudobnej skupiny Heľenine Oči – pesnička Helfest – vznikla, ako mnohé iné, spoluprácou siedmich členov tohto zoskupenia.„Najprv som urobil pracovné demo u seba v štúdiu, kde som vymyslel melódiu piesne a text refrénu a predrefrénu, len som ešte nemal texty k slohám. Následne som si prešiel pesničku s naším producentom Adamom Kurucom, doplnili sme sample a klávesy a potom som to rozposlal chlapcom z kapely, ktorí u seba v štúdiách nahrali svoje časti a poslali ich hotové naspäť. Pieseň mixoval Martin Migaš, ktorý nám mixoval aj celý ostatný album – Cirkus 22,“ približuje líder kapely Martin Mihalčín zrod novinky.„Keď som túto pieseň písal, mojím vnútorným cieľom bolo vymyslieť energickú pesničku, ktorá bude divákom evokovať festivalovú atmosféru a bude jemne pošteklená Balkánom. Hneď, ako som dopísal text predrefrénu, začalo ma to veľmi baviť a vedel som, že pesnička už má svoju dušu a tému. Urobili sme z nej hymnu festivalu, takže už má aj svoje poslanie.Pesnička mala pôvodne iný refrén, ale potom, ako to už býva, dostal spevák kapely úplne iný nápad: „Pieseň je podľa môjho názoru dynamická a zároveň príjemne melodická, preto sme ju chceli dať von ako singel. Ale, keďže som nemal vymyslené texty v slohách, napadlo mi osloviť účinkujúcich nášho narodeninového festivalu a z toho celého vznikla úplne iná myšlienka – urobiť pieseň špeciálne pre festival, ktorá sa každý ročník bude trochu líšiť, keďže ju naspievame s novými účinkujúcimi. Iba refrén ostane rovnaký, “ vysvetľuje hlas zoskupenia. Pieseň sa teda každý ďalší ročník festivalu dočká novej verzie podľa toho, kto bude oslovený na spoluprácu. „Dúfame teda, že ich ešte bude niekoľko!“Práve z tohto dôvodu bude mať každý rok pieseň nový prívlastok, a to podľa roku, kedy sa podujatie uskutoční.„Tento rok sa pieseň volá Helfest 2023 a spolupracovali sme na nej s dvoma rapermi, ktorí na feste vystúpia – s Tonom S. a Zverinom. Budúci rok plánujeme siahnuť do iných vôd, aby sa zmenil charakter celej pesničky. Je to podľa nás originálna myšlienka, a preto sa z nej veľmi tešíme,“ odokrýva Martin Mihalčín svoje plány s vývojom piesne do budúcna.Produkcia pesničky tentokrát trvala pomerne dlho. „V tejto piesni máme hostí, ktorí potrebujú na svoje party čas. Zároveň sme ju ale chceli vydať aspoň mesiac pred festivalom, čo sa nám aj podarilo. Tešíme sa, že máme vlastnú festivalovú hymnu, ktorá bude sprevádzať viac ročníkov nášho festivalu,“ neskrýva hudobník nadšenie. A prečo živelní Prešovčania stavili práve na raperov? „Pôvodne, keď ešte pieseň nemala názov Helfest a nemala text, som prvú slohu zarapoval ja sám, takže sa mi prirodzene ponúkla myšlienka pokračovať v tejto rapovej línii,“ vysvetľuje frontman Heľeniných Očí.Pesnička sa tvorila počas letného obdobia a obaja hostia tak kreovali, čarovali a nahrávali za nie veľmi bežných podmienok. „Pamätám si to veľmi dobre, pretože som to išiel písať na bajk a zastihol ma dážď. Schovával som sa pod Lužným mostom a pod ním vznikla aj veľká časť toho môjho textu,“ spomína Zverina, kedy ho kopla múza.„S Martinom sa mi spolupracovalo výborne, pretože sme sa stretli už v nejakých predošlých projektoch. Takisto sme sa stretli na spoločných koncertných pódiách a tak ako aj s ním, tak aj s celou kapelou som si sadol ľudsky aj hudobne, pretože ako jeden z mála slovenských rapových interpretov vyhľadávam tieto rockové, gitarové spolupráce a mám rád túto hudbu, tento štýl,“ dopĺňa raper na margo spolupráce na piesni Helfest.Pochvaľuje si, že sa mu chalani z Heľeniných Očí trafili do gusta.Nie úplne obvyklý spôsob nahrávania songu zažil Tono S. „Môj part vznikol v Španielsku. Mal som so sebou techniku, zavesil som mikrofón na rám poschodovej postele, obstaval stenu vankúšmi, nahral a poslal chalanom,“ približuje raper troška kurióznu situáciu, ktorá vznikla, keďže ho chalani z HO zachytili počas dovolenkovania.Tono S. však nezaháľal a pustil sa do toho. „Počul som demo, kde už mal Zverky nahratú slohu, tak som sa odpichol od neho a o zbytok inšpirácie sa už postarala energia hudby a refrén chalanov z Heľeniných Očí,“ dopĺňa k téme inšpirácie k svojej slohe.Aj keď sú Heľenine Oči vychýrení vymakanými, vtipnými videoklipmi, skladbu Helfest 2023 chalani zverejnili prostredníctvom lyrics videa. „Pieseň momentálne vydávame bez videoklipu. Máme totiž v pláne klip natočiť až po Helfeste, doplniť ho zábermi z podujatia a vytvoriť tým originálne pofestivalové aftermovie,“ hovorí Martin Mihalčín a má už aj jasnú predstavu, ako to bude vyzerať. „Ideu, aký by mohol byť videoklip k tejto piesni mi vnukol Martin Migaš, ktorý pieseň mixoval. Pôvodne som si myslel, že ju použijeme len ako podklad k aftermovie. Maťo v nej ale vidí staré, rozbité auto na prasknutie napchaté hudobníkmi, ktorí počas jazdy hrajú. Tento vizuál sa mi natoľko páči, že sa ho pokúsime prepojiť s aftermovie,“ dopĺňa hudobník.„Pieseň by sme chceli, samozrejme, naživo zahrať priamo na Helfeste, kde zaznie verejne prvýkrát. Skúsim osloviť Tona S. aj Zverinu, či si nechcú strihnúť kolabo priamo na našom vystúpení na Motor – Car stage. Dúfam, že odpoveď oboch bude kladná a bude to riadna párty,“ teší sa frontman Heľeniných Očí na poriadnu žúrku!Do odpálenia pilotného ročníka festivalu zostáva už len niekoľko desiatok dní. Usporiadatelia Helfestu, na čele s ich spevákom Martinom Mihalčínom, sa tešia obrovskej podpore fanúšikov a veľkému záujmu o podujatie.„Festival organizujeme prvýkrát a mať v dnešnej nedôverčivej dobe, mesiac pred festivalom, vypredaných 65 percent kapacity, je ukážka veľkej dôvery zo strany fanúšikov,“ neskrýva nadšenie líder veselej partičky.„Pri takomto predpredaji predpokladáme vypredanie kapacity, a to sa už aj slza z oka vytisne. Takže pozývam vás na našu narodeninovú oslavu v podaní Helfestu.Verím, že aj vám sa nejaká tá vstupenka ešte ujde,“ dopĺňa muzikant na záver a predvída, že limitovaný počet vstupeniek bude s blížiacim sa termínom dopredaný.Aktuálne je však stále možné lístok získať v predajnej v sieti