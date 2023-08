Festival Grape 2023 sa začína, návštevníci sa môžu tešiť na známe mená

V piatok popoludní sa začína na letisku v Trenčíne známy festival Grape. Brány festivalu sa otvoria o 12.00 h a zatvoria v nedeľu (13. 8.) o 12.00 h. Hviezdami 12. ročníka budú Foals (UK), Yungblud (UK) a M83 (Francúzsko).





V zozname účinkujúcich si fanúšikovia nájdu ďalšie známe mená, medzi nimi Moderat (Nemecko), King Gizzard & The Lizard Wizard (Austrália), Yung Lean (Švédsko), Netsky (Belgicko), Sub Focus (UK), EKKSTACY (Kanada), SKAAR (Nórsko), Sammy Virji (UK), Patrick Mason (Nemecko), z domácich sú to Para, Gleb, Jana Kirschner, Billy Barman, Slobodná Európa, Hex, Puding pani Elvisovej, FVLCRVM, Marián Čekovský, Medial Banana, Malalata a ďalší interpreti.Súčasťou festivalu bude aj podujatie [fjúžn] na cestách, ktoré prináša na festivaly multižánrový program s cudzineckou tematikou a tvorbu ľudí, ktorí majú korene v inej krajine. Program na trenčianskom letisku otvoria aj zavŕšia happeningy Sharing is caring z dielne vizuálneho umelca Petra Kašpara. Robí ich cez viaczmyslové vnímanie a za pomoci transformačného potenciálu hip hopu. Na podujatí účinkujú Nawal Youssifova, tanečnica slovensko-palestínskeho pôvodu, a producent Nuri Kamberi.Kapacita areálu je 30.000 návštevníkov. Stanové mestečko sa nachádza hneď vedľa areálu a je s ním prepojené viacerými bránami. Stanovanie vo vlastnom stane v stanovom mestečku je v cene vstupenky. Súčasťou stanového mestečka sú sprchy, toalety, cisterny s pitnou vodou, recepcia a občerstvovací stan. V areáli sa nachádzajú stánky s občerstvením, ako aj oddychové, športové a ďalšie zóny, ktoré ponúkajú možnosti, ako tráviť čas a nabrať sily mimo koncertov.Festival Grape založila partia štyroch kamarátov v roku 2010 s myšlienkou príjemnej menšej akcie pre asi 2000 ľudí v peknom prostredí vinohradníckeho mestečka Pezinok. Preto aj názov Grape, teda bobuľa hrozna. Z priestorových dôvodov sa už ale prvý ročník festivalu uskutočnil na letisku v Piešťanoch.