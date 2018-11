Kapela Hex zverejnila videoklip k piesni Srdce, jej text vznikol relatívne dávno

Epická skladba

Autorom hudby je Ďuďo



Kapela Hex

Je na scéne od roku 1989. Na konte má štúdiové albumy Ježiš Kristus nosí krátke nohavice (1992), Abrakadabra (1993), Hex (1994), Ultrapop (1997), Supermarket (1999), Víkend (2002), Nikdy nebolo lepšie (2006), Ty a ja (2010), menovaný Tebe (2017), ale tiež DVD Cesta z mesta (2007), výberovku Všetko najlepšie 2013 - 1992 (2013) alebo koncertný záznam Live in Stará tržnica (2015). Kapela odohrala už vyše tisíc koncertov prevažne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku či Spojených štátoch amerických.





BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská kapela Hex zverejnila videoklip k piesni Srdce. Novinku nakrúcali jeden deň, ďalšie dva dni zabrala postprodukcia."Srdce je na pomery Hexu celkom epická skladba, tak sme chceli čo najjednoduchšie video. Tybyke s Yxom prišli s nápadom nakrútiť iba detail mojej tváre pri spievaní a k tomu pár záberov na použité nástroje a mám pocit, že nakoniec z toho vyšiel celkom silný klip. Na nič sa v ňom nehrám, jednoducho iba spievam text skladby. A Tybyke to veľmi pekne postrihal a nafarbil, je to makač," prezradil spevák a gitarista Peter "Ďuďo" Dudák."Pôvodný plán bol spolupracovať s ľuďmi o generáciu mladšími, ako sme my. No pochopili sme, že pesnička Srdce je pre nás natoľko osobná, že si klip nakrútime sami. Chceli sme, aby vynikla sila tejto skladby, preto sme zvolili minimalistické poňatie, ktoré je len o hre svetla a o Ďuďovi. Mám pocit, že obrazové stvárnenie pesničky Srdce posunulo túto skladbu do ďalšieho levelu a dodalo jej ďalší rozmer," uviedol Tomáš "Yxo" Dohňanský.Skladba sa nachádza na albume Tebe, ktorý kapela vydala minulý rok. Autorom hudby je Ďuďo."Prvý hudobný nápad na skladbu Srdce je už pár rokov starý a je to klavírny riff z úvodu, okolo ktorého som začal na Fefeho hotový text nabalovať slohy a postupne aj refrén. Je to pieseň, pri ktorej som celkom dlho hľadal finálny tvar a melódie spevu. Charakterom je to skôr vážnejšia skladba, čo vychádza aj z textu. Ten rieši, že aj keď už v našom veku kopec vecí vnímame negatívne a len máločo nás prekvapí, naše srdce ešte stále bije a stojí za to nebáť sa a žiť pokiaľ možno naplno," objasnil spevák."Text piesne Srdce vznikol relatívne dávno. Mal som ho v zásuvke a páčil sa mi. Je o tom, ako si najbližší ľudia vedia dlhodobo ubližovať a strpčovať si navzájom život. Deje sa to v celej spoločnosti a nemusia to byť iba životní partneri," vysvetlil textár a gitarista Martin "Fefe" Žúži.