J. Gebert: Až přijde válka rozpráva o situácii v Európe, nielen v SR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Dokumentárny film Až přijde válka zobrazujúci "znepokojivý vzostup nacionalizmu na Slovensku a fungovanie moci" predstavil v stredu (16. 11.) na premiére v bratislavskom Kine Lumiére osobne režisér Jan Gebert. Film by mohol podľa jeho slov slúžiť ako platforma pre dialóg: "Už sme si to vyskúšali v Prahe, kde sme pozvali protagonistov tohto filmu s ich oponentmi a vznikla z toho veľmi intenzívna diskusia. Chceme niečo také skúsiť aj tu."Snímku o skupine mladíkoch, ktorí založili na Slovensku domobranu, nakrútil v česko-chorvátskej koprodukcii. Prvýkrát ju mohli vidieť diváci na Slovensku počas Art Film Festu v Košiciach. Film sa nedávno premietal aj na festivale Jeden svet v Bratislave, odkiaľ si dokonca odniesol hlavnú cenu.Gebert v rozhovore pre TASR uviedol, že na zmienku o existencii polovojenskej organizácie na Slovensku vedenej v tom čase 19-ročným mladíkom, vytrénovaným v Rusku, narazil na servere Hlídací pes začiatkom roku 2015.objasnil režisér.Kontroverznú organizáciu vedie Peter Švrček, 18-ročný mladík, ktorý býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijako neodlišuje od svojich vrstovníkov. Cíti sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym vojenským výcvikom "k obrane a zachovaniu národa" uprostred slovenských lesov prešlo viac ako dvesto mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch a s maketami samopalov sa podrobujú Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy – už ako politik.Autor filmu prízvukuje, že postava Petra Švrčka reprezentuje novú tvár nacionalizmu.hovorí Gebert. Vo dokumente ukazuje mladého muža, ktorý síce začína ako "vojačik" budujúci si svoju domobranu, ale jeho cieľ je jasný - uspieť v politike.konštatoval filmár s tým, že vôbec nechcel rozprávať príbeh o Slovensku alebo o problematike militarizácie či domobrán.poznamenal režisér, ktorý film o pôsobení organizácie Slovenskí Branci nakrúcal tri roky.Dokument Až přijde válka vstúpi do kinodistribúcie vo štvrtok 22. novembra.Jan Gebert (1981) vyštudoval históriu na Karlovej Univerzite v Prahe, ale študoval aj v Španielsku, USA a Mexiku. Je novinár a režisér, za svoj dokumentárny film Hra o kámen (2012) získal zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom festivale v Jihlave.