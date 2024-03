Kapela Medial Banana vydáva nový album More času

Obľúbená slovenská skupina Medial Banana vydáva štvrtý štúdiový album s názvom More času. Po štyroch rokoch od vydania ich ostatného albumu kapela reaguje na nepohodu v spoločnosti a prináša vlastnú pozitívnu energiu, dôležité posolstvá aj zaujímavé spolupráce. 24hod.sk o tom informoval PR manažér Sveťo Moravčík.





Album obsahuje 13 skladieb, v nich päť zaujímavých hostí z rôznych zákutí hudobnej scény. V rozhovore pre médiá členovia kapely odhalili, že proces tvorby a nahrávania albumu trval takmer štyri roky a nahrával sa v štúdiách Loft, SMT a The Wellders, mastroval sa u Audio Wizzards. Práca na albume bola organická a spontánna, pričom každý člen prispel svojimi nápadmi a kreativitou."Vydanie albumu More času mala kapela naplánované ešte na zimu 2023. Avšak cítili sme potrebu ho čo najviac vyšperkovať a album mal tak dostatok času na dozretie ako dobré víno," uviedol Peter Zajaček, jeden z členov a gitarista kapely.Kapela k vydaniu albumu pripravila aj klip k titulnej skladbe Raz bude to len príbeh. Tá najlepšie vystihuje myšlienku a tému celého nového albumu. O réžiu a produkciu videoklipu sa postaral filmár Branislav Vincze.Bratislavská formácia Medial Banana si na novom albume zachovala svoj charakteristický štýl, ktorý zahŕňa pestrú zmes jamajskej hudby, ako reggae, ska, dancehall či dub, ochutenú prvkami džezu, funku a popu. Svojou tvorbou sa snaží posúvať hudobnú scénu dopredu, prispievať k bohatstvu a pestrosti slovenskej hudobnej kultúry a odzrkadľovať súčasné sociálne a kultúrne trendy.Aprílové koncerty v rámci More času Tour začína kapela v Žiline (12. 4.), ďalšími mestami budú Bratislava (19. 4.), Trnava (20. 4.), Prešov (26. 4.), Košice (27. 4.), v máji potom Brno (15. 5.), Praha (16. 5.) a Vrútky (24. 5.).