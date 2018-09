Kapela Metallica na budúci rok zahrá vo Viedni, Prahe a Varšave

Metallica

Vznikla v roku 1981 v Los Angeles. Súčasnú zostavu tvoria gitarista a spevák James Hetfield, gitarista Kirk Hammett, bubeník Lars Ulrich a basgitarista Robert Trujillo.



Debutovali v roku 1983 albumom Kill 'Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), ...And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired... To Self-Destruct (2016).



V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.



BRATISLAVA 24. septembra - Americká kapela Metallica dnes zverejnila dátumy budúcoročného turné po Európe.Formácia sa zastaví napríklad aj 16. augusta na viedenskom štadióne Ernsta Happela, 18. augusta na pražskom letisku Letňany alebo 21. augusta na varšavskom štadióne PGE Narodowy.Muzikanti navštívia celkovo 20 krajín a 25 miest. Medzi nimi bude aj Brusel, kde sa predstavia po prvý raz od roku 1988. Na turné ich budú ako špeciálni hostia sprevádzať kapely Ghost a Bokassa.Informácie pochádzajú z webstránky www.metallica.com a archívu agentúry SITA.