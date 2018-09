P. Lipovi sa splnil sen, na BJD vystúpia The Manhattan Transfer

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. septembra (TASR) - Najväčšou hviezdou 44. ročníka Bratislavských jazzových dní sú The Manhattan Transfer. Vystúpenie amerického vokálneho kvarteta, ktoré je naplánované na 21. októbra, bude pre dlhoročného dramaturga a promotéra festivalu Petra Lipu splneným snom."Svoju činnosť začali pred štyridsiatimi rokmi, keď som ich po prvý raz počul, bol som nadšený, nielen preto, že sú to speváci. Koncept, ktorý vymysleli, bol veľmi zaujímavý, zhrnuli všetko to dobré, čo sa vo vokálnom jazze dialo predtým, a posunuli to ďalej," povedal pre TASR Lipa o zoskupení, ktoré má na svojom konte osem cien Grammy.Otec slovenského jazzu, spevák, skladateľ, organizátor, moderátor a manažér jazzového diania vystúpi na hlavnom pódiu pred asi najslávnejšou kapelou, ktorá doteraz bola na "jazzákoch", so špeciálnym programom. "Veľká väčšina vecí bude jemne prearanžovaná, budú hudobne bohatšie, pristúpia tam niektoré nástroje, ktoré Peter Lipa na koncertoch bežne nemá," informoval na utorkovej tlačovej konferencii organizátor festivalu Pavel Daněk s tým, že okrem Lipovho Bandu sa na pódiu predstaví gitarista Pavol Bereza, klavirista z formácie Ľudové Mladistvá Martin Majlo Štefánik i saxofonista Radovan Tariška. "Uvažuje sa ešte o doplnení dychovej sekcie a vokálnom zoskupení," priblížil koncert Petra Lipu, ktorý sa na hlavné pódium BJD vráti po 15 rokoch a vystúpi po koncerte izraelského tria Shalosh."Veľmi dobrý program sme tiež pripravili na piatok, kde zaznejú nové americké hviezdy, čo je už pomaly tradícia jazzových dní. V prvý deň vždy odprezentujeme hviezdy, ktoré už v Amerike sú obrovské, ale v Európe ešte nie," uviedol pre TASR Daněk k piatkovému (19.10.) programu, v ktorom figurujú Kennedy Administration a spievajúci bubeník Jamison Ross. "Piatok podľa mňa nemá headlinera, ale má kopec dobrej muziky," komentoval Lipa úvodný program festivalu, v rámci ktorého vystúpi aj francúzsky hráč na harmoniku a spevák Charles Pasi. Česť otvoriť tohtoročné "jazzáky" na hlavnom pódiu budú mať Carpet Cabinet, víťazi minulého ročníka súťaže Pódium mladých talentov.Hlavnou hviezdou sobotňajšieho (20.10.) programu je legendárna americká fusion skupina Yellowjackets, ktorá prvýkrát vo svojej histórii vydala album so speváčkou. Brazílčanka Luciana Souza, ktorá bola za svoje sólové albumy šesťkrát nominovaná na cenu Grammy a ocenenie vyhrala ako hosťujúca speváčka na Hancockovom albume, spolu s nimi vystúpi aj v slovenskej metropole. Pred ich koncertom si návštevníci festivalu môžu vychutnať premiérový koncert talianskeho klávesáka Stefana Bollaniho, ktorý na BJD zavíta so svojím aktuálnym projektom Napoli Trip či vystúpenie KK Pearls, čo je skupina Krzysztofa Kobylińského, ktorý improvizuje a skladá na tému jazz a etno.Peter Lipa, ktorý tento rok oslavuje 75 rokov, pripomenul, že BJD začali už 8. septembra vystúpením 3 Cohens Sextet v Ateliéri Babylon, kde festival uzavrie 28. októbra koncert Johna Scofielda. Bratislavská Incheba bude dejiskom festivalu od 19. do 21. októbra. Na Pódiu mladých talentov sa predstavia piati účastníci súťaže, medzi nimi maďarský hudobník Bágyi Balázs, český gitarista Vilém Spilka či talentovaná slovenská kapela Ľubomír Gašpar Cimbal Project.