Kapela Mirai mieri po minuloročnom úspechu opäť na Slovensko

Mirai, aktuálni držitelia strieborného Českého slávika a aktuálne najpopulárnejšia česká kapela, ktorá sa stáva čím viac obľúbenou aj na Slovensku, mieri opäť na Slovensko. Mirai sLOVEnsko Tour 2024 začnú 23. marca v Bratislavskom Majestic Music Clube, ďalšími zastávkami budú Trenčín (5. 4.), Žilina (6. 4.), Košice (11. 4.) a Nitra (12. 4.).





Od posledného slovenského turné ubehol takmer rok a vzhľadom na veľký úspech sa obľúbená štvorica z Frýdku - Místku, po vypredanom halovom turné Arena Tour, zakončeným už treťou vypredanou pražskou O2 arénou, rozhodla na Slovensko vrátiť."Klubové koncerty na Slovensku vnímame ako niečo, čo nás extrémne baví, niečo, čo je návratom k našim klubovým koreňom. Je krásne, že za nami cestujú aj českí fanúšikovia. Ale vidieť, že aj na Slovensku sú fanúšikovia, ktorí poznajú všetky pesničky aj napriek tomu, že tam nemáme tak silnú mediálnu podporu. To je niečo, čo nás ženie vpred. Veľmi sa tešíme," hovoria Mirai.Fanúšikom sľubujú intímny a živelný zážitok z klubového prostredia. Zaznie nedávno vydaný energický hit Summer Love a všetkým známe rádiové hity ako Vedle tebe usínam, I přes to všechno alebo Chci tančit. Po slovenskom turné sa budú Mirai pripravovať na svoju do tej doby najväčšiu udalosť Summer fest 2024, behom ktorého cez leto navštívia 14 miest po celej Českej republike.