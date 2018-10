Kapela Nocadeň potešila fanúšikov ikonami a aj aktuálnymi hitmi

Na archívnej snímke skupina Nocadeň. Foto: TASR Na archívnej snímke skupina Nocadeň. Foto: TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Známa košická skupina Nocadeň na čele s bratmi Kopinovcami zavítala vo štvrtok večer (18. 10.) do bratislavského hudobného Ateliéru Babylon. Do slovenskej metropoly sa vrátili po polroku s koncertom, ktorému dali jednoduchý názov Jeseň 2018.V prvej časti ponúkli piesne z albumu Ikony, ktorý vydali pred desiatimi rokmi. V malom retro návrate zaznelo sedem skladieb z tohto albumu, CXXV, Jeseň, Iba pár minút, Žalospev, Načo asi myslíš, Pulz pomaly slabne a Umriem pri tvojich nohách. V ďalšej časti pridali známe songy Havran, Možno, V nás, Nestrieľajte do labutí, tu sa už hlasivkami pridalo zaplnené hľadisko, podobne aj pri ďalších hitoch Tvoj mono hlas, Letíš padáš, Buď hviezda, Papierové kone a Čítaš mi z pier. Nedá sa odísť z pódia pri tak skvelej atmosfére a vzájomnej energii medzi pódiom a hľadiskom. Dvakrát sa kapela vrátila, aby pridala piesne Domino, Slová už nevravia nič, Steny a Skúsme. Výborný večer so slovenskou hudbou.„Tento rok sme začali live albumom, vydali sme platňu Nocadeň v divadle, potom sme pracovali na nových pesničkách. Jesennou novinkou je náš nový singel Domino, kde sme urobili trocha iný zvuk, pracovali sme veľa so syntetizátormi, spravili sme najviac chemický zvuk, ktorý sme doteraz urobili. Síce stále sme gitarovou kapelou, ale v tejto pesničke prevládajú hlavne syntetizátory. Tento rok v októbri máme výročie, desať rokov od vydania albumu Ikony, ktorý bol ale veľmi gitarový, keď sme ho vydávali, hovorili sme o ňom ako našom druhom debute, pretože bol plný energických pesničiek, mladíckeho záberu, a na tomto koncerte sa venovali pesničkám z tohto albumu, niektoré z nich sme nehrali desať rokov. Zahrali sme ich pri turné k tomuto albumu a odvtedy niektoré pesničky nezazneli. Je to zmena pre fanúšikov aj pre nás, lebo sme si oživili spomienky a ja navyše som si musel oživiť aj texty piesní. Už pri albume Pozemskí astronauti sme vraveli, že by sme zvuk kapely chceli posunúť niekam inam. Nový singel Domino je smer, ktorým sa chceme vydať,“ povedal pre TASR po koncerte spevák Rasťo Kopina.Skupinu Nocadeň založili bratia Rasťo a Róbert Kopinovci v decembri 1997. V marci 2000 vydali debutový album Nocadeň. Hitom z neho sa stala skladba Steny. V septembri 2001 vydali druhý album Slová už nevravia nič. V septembri 2003 vychádza tretí album Katarzia s hitmi Kým nás smrť nerozdelí a Letíš, padáš. Vo februári 2006 vyšiel ich štvrtý album Nestrieľajte do labutí so skladbami Jackie Chan, Nestrieľajte do labutí a V súhvezdí. V auguste 2006 vydali výberový album s názvom Retrospektíva a v októbri 2008 piaty album s názvom Ikony. Prvým singlom z neho bola skladba Iba pár minút. V apríli 2015 vydali šiesty štúdiový album Pozemskí astronauti. V marci 2017 vydali nový singel Čítaš mi z pier, k 20. výročiu pôsobenia skupiny vydali v máji 2017 kompiláciu Introspekcia. V apríli 2018 vydali koncertný album Nocadeň v divadle.