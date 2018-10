V SNG ukončia výstavu tvorby E. Fillu a Ľ. Fullu nedeľnou finisážou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 19. októbra (TASR) – Výstavu v Slovenskej národnej galérii (SNG) Filla – Fulla Osud umělce – Osud umelca možno navštíviť už iba do nedele 21. septembra. V tento záverečný deň bude jej slávnostné ukončenie aj predĺžené otvorenie do 20. hodiny.informuje Ladislava Gnacková zo SNG.Expozícia je venovaná dvom ikonickým postavám českého a slovenského moderného umenia Emilovi Fillovi (1882 – 1953) a Ľudovítovi Fullovi (1902 – 1980). Monografickú dvojvýstavu pripravila SNG v rámci spoločného cyklu s Moravskou galériou v Brne – Made in Czechoslovakia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Je to prvé porovnanie i paralely a odlišnosti, špecifiká aj protiklady umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít, ktoré patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia.Neskorá tvorba Emila Fillu sa nachádza v zbierkach GBR v Lounoch, kde má umelec stálu expozíciu. Na neďalekom Zámku Peruc, kde strávil posledné roky života, sa nachádza Pamätná sieň Emila Fillu, ktorá je od konca 60. rokov 20. storočia v správe GBR Louny. Základom jej zbierkového fondu sú Fillove diela, ktoré po smrti umelca darovala manželka Hana Fillová štátu. Partnerom sprievodného programu je České centrum v Bratislave.