Kapitálové výdavky japonských firiem vzrástli najviac od roku 2006

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 3. septembra (TASR) - Kapitálové výdavky japonských firiem zaznamenali v 2. štvrťroku najvýraznejší rast za viac než desaťročie. To zvyšuje šance na zrýchlenie ekonomického rastu, aj keď súčasné spory vo svetovom obchode v dôsledku zmeny americkej politiky vyvolávajú v Japonsku, ktorého ekonomika je orientovaná na vývoz, určité obavy.V pondelok zverejnené údaje japonského ministerstva financií ukázali, že kapitálové výdavky japonských firiem za obdobie apríl - jún vzrástli medziročne o 12,8 %. To znamená rast už siedmy kvartál po sebe, pričom tempo rastu sa v porovnaní s 1. štvrťrokom prudko zrýchlilo. V období od januára do konca marca sa kapitálové výdavky firiem zvýšili o 3,4 %. Výsledok za 2. štvrťrok predstavuje najvyšší rast kapitálových výdavkov japonských podnikov od roku 2006.Podľa analytikov údaje ministerstva financií, ktoré sa použijú na aktualizáciu vývoja hrubého domáceho produktu za 2. štvrťrok, naznačujú úpravu prognózy rastu ekonomiky smerom nahor. "Údaje o raste ekonomiky za 2. štvrťrok budú revidované nahor," povedal Toru Suehiro, ekonóm zo spoločnosti Mizuho Securities. Druhý odhad vývoja ekonomiky za 2. štvrťrok by mal byť zverejnený 10. septembra.Ekonómovia sa však stále obávajú dôsledkov obchodnej vojny, ktorá vypukla medzi USA a Čínou po tom, ako americký prezident Donald Trump začal s postupným zavádzaním dovozných ciel na čínske produkty. Ďalšia eskalácia sporu by mohla poškodiť svetovú ekonomiku, v dôsledku toho aj japonský vývoz, čo by viedlo k poklesu firemných investícií.