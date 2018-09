UPC štartuje jesennú kampaň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť UPC, vedúci poskytovateľ inovatívnych digitálnych TV, internetových a telefónnych služieb, dnes štartuje svoju jesennú kampaň so špeciálnou ponukou internetového pripojenia. Zákazníci, ktorí si objednajú UPC internet s TV balíčkom od 3. septembra, získajú automaticky internetové pripojenie s rýchlosťou až 500 Mb/s za cenu 150 Mb/s pripojenia. Získajú tiež špičkový router Connect Box, poskytujúci mega silné wifi pripojenie, vďaka ktorému si superrýchlu wifi a nekonečnú zábavu môžu užívať všetci členovia domácnosti naplno a na všetkých pripojených zariadeniach.Nasa môžu tešiť aj zákazníci, ktorí si oddnes objednajú samostatnú službu UPC internetu (bez TV balíčka). Pôvodné pripojenie s rýchlosťou 100 a 200 Mb/s sme po novom zrýchlili o 50 percent, teda na 150 a 300 Mb/s pri zachovaní pôvodnej ceny. Záujemcovia si tak teraz môžu vybrať z programov s rýchlosťou 30, 150, 300 a 500 Mb/sSúčasťou jesennej ponuky je tiež: 7-dňový TV Archív, mobilná televízia Horizon Go, videotéka s ponukou viac ako 2 tisíc titulov a 140 programov digitálnej televízie so 70 programami v HD kvalite."Pripravili sme aj novú jesennú komunikačnú kampaň s konceptom postaveným na rodine, ktorá potrebuje kvalitný internet pre všetkých svojich členov a všetky pripojené zariadenia. To vďaka svojej optickej sieti a špičkovému WiFi routru poskytuje spoločnosť UPC, ktorá teraz pripravila špeciálnu ponuku s mnohými benefitmi pre každého zákazníka. Jesennú kampaň, nadväzujúcu na komunikačnú platformu Happy Home®, ktorej súčasťou je tiež 30, resp. kratší 15 sekundový TV spot, vyvinula agentúra TBWA v Belgicku a lokálne bola adaptovaná interným kreatívnym tímom UPC, na čele s Michalom MIG Nemečekom. Zákazníci ju od 3. septembra uvidia vo všetkých mediatypoch (TV, rádio, OOH, print, digitálne médiá)," uviedol Karel Smrž, riaditeľ pre značku a komunikáciu v UPC Česká a Slovenská republika.S kampaňou sa stretnete aj na webeTV spot si môžete pozrieť aj TU.