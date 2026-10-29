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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Kapitán FC Liverpool si pochvaľuje návrat energie na tribúnach štadióna Anfield zo strany fanúšikov


Tagy: Anglický Ligový pohár Premier League 2026/2027

Virgil van Dijk verí, že domáce výkony opäť prinášajú nádej a radosť fanúšikom "The Reds". Kapitán anglického furbalového klubu FC Liverpool



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britain_champions_league_soccer_596_4 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Virgil van Dijk verí, že domáce výkony opäť prinášajú nádej a radosť fanúšikom "The Reds".


Kapitán anglického furbalového klubu FC Liverpool Virgil van Dijk verí, že niekoľko pôsobivých domácich zápasov v poslednej dobe opäť prinieslo nádej a vieru fanúšikom zo štadióna Anfieldu po minuloročnej neúspešnej obhajobe titulu.

Tri  triumfy nad Villarrealom, Brightonom a FC Chelsea dáva mužstvu sebadôveru pred nedeľňajším zápasom proti obhajcom titulu londýnskemu Arsenalu. "The Reds" v stredu v Ligovom pohári prešli cez "The Blues".

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"Myslím si, že fanúšikovia určite oceňujú to, čo vidia. A my cítime ich energiu a je to skvelé. Cítil som tú energiu už nejaký čas a keď vám potom trochu chýba, tak jej návrat je samozrejme veľmi dobrý. Výsledky veľmi pomáhajú. My to tiež chápeme," povedal Van Dijk.

Tridsaťpäťročný holandský obranca dodal: "Chceme to ukazovať počas plných 90 minút, v každom zápase, doma aj vonku. Očividne to nie je najľahšie, ale snažíme sa a takéto večery pomáhajú."

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Nový tréner postupne zavádza svoje taktiky


Nový tréner Andoni Iraola, ktorý v júni nahradil prepusteného Arneho Slota, postupne zavádza svoje taktiky, ktoré sa ľudom v klube a fanúšikom pozdávajú.

Iraola v zápase proti FC Chelsea spravil sedem zmien v zostave a na ihrisko poslal štyroch hráčov do 22 rokov. Zápas skončil nerozhodne 1:1 a Liverpool zvíťazil v penaltovom rozstrele 6:5, čím si zabezpečil postup do štvrťfinále proti Bournemouthu.

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Pozitívna zmena nálady v tíme


"Nemyslím si, že sme súperovi počas celého zápasu darovali veľa. Pár striel z diaľky. Hrali sme dobre. Priniesli sme veľa energie. Možno sme to mohli niekoľkokrát spraviť lepšie, ale celkovo som s večerom spokojný a s tým, že sme postúpili," povedal.

Virgil van Dijk pozitívne hodnotí zmenu nálady v tíme, ktorý je pripravený na ďalšie výzvy v domácich súťažiach aj v pohárovej Európe.


Zdroj: SITA.sk - Kapitán FC Liverpool si pochvaľuje návrat energie na tribúnach štadióna Anfield zo strany fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglický Ligový pohár Premier League 2026/2027
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