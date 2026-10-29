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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

Gary Neville počas krízy Manchestru United varuje, že tréneri občas potrebujú vyhadzov „pre vlastné dobro“


Tagy: Premier League 2026/2027

Gary Neville kritizuje vedenie Red Devils a vyzýva rodinu Glazerov k predaju tradičného klubu z Old Traffordu. Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Neville ...



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aptopix_britain_premier_league_soccer_92467 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Gary Neville kritizuje vedenie Red Devils a vyzýva rodinu Glazerov k predaju tradičného klubu z Old Traffordu.


Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Neville vyjadril názor, že tréneri ako Michael Carrick počas náročnejších období v klube časov môžu potrebovať vyhadzov "pre vlastné dobro". Manchester United pod vedením Carricka nevyhrali ostatných osem zápasov, čo vyvoláva otázky o jeho budúcnosti.

Po prehre 0:3 s Bournemouthom zostáva klub v tabuľke Premier League len o bod nad zónou zostupu. Ide o najhorší štart sezóny za ostatných 40 rokov, pričom United v tomto ročníku vo všetkých súťažiach vyhrali iba dva z 12 zápasov.

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Vedenie sa nevie rozhodnúť


Neville v podcaste Stick to Football poznamenal: "Myslím si, že to, čo sa stalo za 24 hodín po zápase s Bournemouthom, je, že vedenie klubu to doslova zvážilo a nevie sa rozhodnúť, takže zostávajú pri Carrickovi."

Neville poukázal na nedostatok plánovania a alternatívnych riešení v klube: "Niekedy tréner potrebuje vyhodiť pre vlastné dobro. Sám som vo Valencii potreboval vyhadzov a bol som rád, že ma oslobodili od utrpenia."

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Možní náhradníci


Medzi možnými náhradníkmi za Carricka sú mená ako Eddie Howe či Julian Nagelsmann. Napriek výsledkom má Carrick podporu fanúšikov, ktorí ho po poslednom zápase ocenili potleskom, zatiaľ čo hráčov vypískali.

Neville kriticky hodnotí aj vlastníkov klubu: "Hlavným problémom je rodina Glazerovcov, ktorá má dlh 1,2 miliardy libier a brzdí klub. Ich zasahovanie bolo neúspešné už 13 či 14 rokov a teraz predali minoritný podiel Jimovi Ratcliffovi, čo je smiešne. Fanúšikovia majú dosť, musia predať celý klub."

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Výzvy sú čoraz intenzívnejšie


Glazerovci sú hlavnými vlastníkmi Manchester United od kontroverzného prevzatia v roku 2005, hoci časť klubu predali britskému miliardárovi Jimovi Ratcliffovi v roku 2024. Výzvy na zmenu vlastníctva a zlepšenie športových výsledkov sú čoraz intenzívnejšie.

Očakáva sa, že 45-ročný Michael Carrick pred sobotňajším ligovým zápasom proti FC Chelsea zopakuje analyzuje situáciu vo svojom tíme.


Zdroj: SITA.sk - Gary Neville počas krízy Manchestru United varuje, že tréneri občas potrebujú vyhadzov „pre vlastné dobro“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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