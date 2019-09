Kapitán Pittsburghu Crosby sa v príprave zranil

Sidney Crosby, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. septembra (TASR) - Hokejista Pittsburghu Penguins Sidney Crosby sa zranil v prípravnom zápase s Buffalom Sabres, v ktorom "tučniaci" prehrali 2:3 po nájazdoch. Duel nedohral ani útočník Bryan Rust.Crosbyho trafil v prvej tretine strelou do nohy obranca "šablí" Marco Scandella. Kapitán Penguins sa už po prvej tretine na ľade neobjavil. Podľa Triblive.com pri odchode z KeyBank Center kríval, ale nepotreboval barle. Rust sa zranil v tretej tretine, keď ho do ruky zasiahla strela Colina Millera.Pittsburgh začne sezónu práve proti Buffalu 3. októbra.