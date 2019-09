Buffon zlomil taliansky rekord, v kluboch odohral už 903 zápasov

Gianluigi Buffon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 29. septembra (TASR) - Brankár Juventusu Turín Gianluigi Buffon prekonal v dueli 6. kola futbalovej Serie A proti SPAL (2:0) taliansky rekord Paola Maldiniho v počte klubových zápasov. Sobotňajšie stretnutie malo poradové číslo 903.upriamila legenda pozornosť na svojho spoluhráča. Aj on mal veľkú zásluhu na tom, že Buffon dokázal v rekordnom zápase udržať čisté konto, keď medzi jeho tri žrde letela počas 90 minút len jedna strela.V permanencii bol najmä jeho náprotivok. Albánec Etrit Berisha držal čisté konto až do 44. minúty, keď bol po priklepnutí Samiho Khediru prikrátky na strelu Miralema Pjaniča. Napriek skvelému výkonu ťahal loptu zo siete aj druhýkrát. V 78. minúte mu totiž po centri Paula Dybalu prekĺzla pomedzi nohy hlavička Cristiana Ronalda, ktorý sa vrátil do zostavy po tom, ako pre svalové problémy vynechal stredajší duel na ihrisku Brescie (2:1).Úradujúcemu majstrovi patrí so 16 bodmi priebežná druhá priečka s dvojbodovu stratou na zatiaľ stopercentný Inter Miláno. Práve na ihrisko "nerazzurri" cestuje Juventus v nasledujúcom kole. Šláger 7. kola je na programe v nedeľu 6. októbra o 20.45 SELČ. Ešte predtým však musi "stará dáma" absolvovať utorkový skupinový zápas Ligy majstrov na ihrisku nemeckého Bayeru Leverkusen. SPAL je so ziskom troch bodov predposledný. O potrebné body v boji o záchranu môže zabojovať už v budúcom kole, keď v sobotu 5. októbra privíta na domácej pôde Parmu.