Kapitán slovenských tenistiek Lipták vychválil Jamrichovú, len 16 ročná hráčka má neuveriteľný potenciál

14.4.2024 (SITA.sk) - Slovenské tenistky si po ročnej prestávke zahrajú na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej , ktorý sa uskutoční v novembri v španielskej Seville. Postupové domáce víťazstvo nad Slovinskom (4:0) sa na prvý pohľad zrodilo ľahšie, ako sa predpokladalo.Po jednom bode k nemu ešte v piatok prispeli Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Hrunčáková, v sobotu ho spečatila akoby symbolicky ešte len 16-ročná Renáta Jamrichová . Práve tá by mala v budúcnosti ťahať slovenský ženský tenis smerom do svetovej špičky.V bratislavskom Národnom tenisovom centre Jamrichová doslova prevalcovala slovinskú súperku Veroniku Erjavečovú 6:2, 6:0 a neskôr pridali Slovenky štvrtý bod vo štvorhre. Kapitán slovenského tímu Matej Lipták vo svojom hodnotení podotkol, že piatkové dvojhry boli veľmi vyrovnané."Boli to naozaj tesné zápasy a výsledok mohol byť po nich aj iný ako 2:0 pre náš tím. Veľa rokov sa nám nedarilo prebojovať na záverečný turnaj v tejto tímovej súťaži, skôr sme sa zachraňovali v elitnej skupine, a teraz tam pôjdeme tretíkrát za štyri roky," pripomenul Lipták na oficiálnom webe Pohára Billie Jean Kingovej, niekdajšieho Pohára federácie.Lipták vedie ako kapitán slovenské tenistky už 15 rokov a k súčasnej generácii hráčok doplnil: "Sú súťaživé a rady reprezentujú svoju krajinu. Už teraz sa všetci tešíme na finálový turnaj." Nemohol zabudnúť na komentár k mladučkej Jamrichovej, ktorá začiatkom tohto roka vyhrala juniorskú dvojhru na Australian Open v Melbourne."V priebehu polroka absolvovala premiéru v tejto tímovej súťaži, vyhrala juniorku v Melbourne a triumfovala už aj na ženskom turnaji. Neustále sa zlepšuje a najmä sa chce zlepšovať. Má neuveriteľný potenciál. Disponuje skvelou obranou, výborným útokom, má z tenisu vo svojej hre všetko," pochválil Lipták.Na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Seville sa v novembri predstaví 12 krajín. Okrem obhajcu trofeje Kanady a vlani neúspešného finalistu Talianska, budú účastníčkami aj domáce Španielky a Češky, ktoré dostali voľnú kartu.Zvyšná osmička tímov si účasť vybojovala v kvalifikačných dueloch počas uplynulých dvoch dní. Sú nimi Austrália, Japonsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, USA, Veľká Británia a už spomenuté Slovensko. V Seville sa tímy rozdelia do štyroch skupín po tri a víťazi skupín postúpia do semifinále. Víťazi semifinále si zahrajú v súboji o titul.