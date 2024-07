Kapitán Španielov Morata sa po víťazných ME vo futbale rozlúčil s Atléticom Madrid a zamieril do AC Miláno

17.7.2024 (SITA.sk) - Útočník španielskej futbalovej reprezentácie Álvaro Morata sa po tretí raz v kariére sťahuje za legionárskym chlebíkom do Talianska. Po tom, ako v minulosti dvakrát pôsobil v Juventuse Turín , tentoraz odchádza do konkurenčného AC Miláno Morata odchádza na Apeninský polostrov z Atlética Madrid , kde sa už rozlúčil so spoluhráčmi i trénerom Diegom Simeonem . Morata je vďačný za dôveru, ktorú doňho vložili v milánskom veľkoklube.„Už sa neviem dočkať, keď začnem. Teraz idem na dovolenku, lebo musím byť s rodinou, ktorá mi veľmi pomohla. Inak by som už zajtra trénoval. V Taliansku sa ku mne vždy správali s neuveriteľným rešpektom. Hneď, ako mi skončí dovolenka, začnem trénovať s tímom. Teším sa na návrat do Serie A,“ vyhlásil podľa webu denníka AS Morata, ktorý cíti, že zažíva najlepšie roky svojej kariéry.Morata v minulosti vystriedal viacero klubov. Ešte ako mládežník prešiel tromi madridskými klubmi - Atléticom, Getafe Realom . Práve v poslednom menovanom klube naštartoval svoju seniorskú kariéru.V roku 2017 však odtiaľ odišiel do anglického FC Chelsea , keďže cítil, že potrebuje viac hrávať a v Reale nedostával toľko príležitostí, koľko by chcel. Anabáza v Londýne však nepatrila medzi vydarené. Omnoho viac sa mu darilo v Juventuse a potom po návrate do Španielska v Atléticu Madrid.