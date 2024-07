Slovan Bratislava chce v odvete proti Struge kontrolovať hru, ale aj byť nebezpečný vpredu

Tréning na miestnom futbalovom štadióne

Nová akvizícia v podobe brankára

Súper zo Severného Macedónska

17.7.2024 (SITA.sk) - Kvalita a skúsenosti by mali priniesť postup. Takto zhrnul nastavenie futbalistov ŠK Slovan Bratislava pred odvetou 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov na trávniku severomacedónskeho tímu FK Struga Trim-Lum tréner "belasých". Hrať sa bude v stredu od 17.00 h a Bratislavčania si z domáceho trávnika priniesli k súperovi víťazstvo 4:2.Slovanisti si po presune do Ohridu, dejiska odvetného zápasu, zatrénovali na miestnom futbalovom štadióne. Mesto Struga sa nachádza len neďaleko Ohridu, ktorý je známy najmä vďaka miestnemu jazeru, ktoré každoročne láka množstvo turistov. V stredu však v tejto oblasti Severného Macedónska bude témou číslo jeden futbal."Očakávame tvrdý boj. Doma sme vyhrali 4:2, no nič ľahké nás nečaká. Súper chce zvrátiť priebeh dvojzápasu, čo je úplne prirodzené. Budeme musieť dobre kontrolovať hru, no zároveň byť nebezpeční vpredu. A najmä potrebujeme byť mentálne pripravení na toto prostredie, atmosféru či terén. Verím, že sme natoľko skúsení a pristúpime k zápasu tak, aby sme ho výsledkovo zvládli a postúpili,“vyjadril sa Weiss starší podľa oficiálneho webu klubu.Na odvetu 1. kvalifikačného kola LM bude mať Weiss k dispozícii takmer identický káder ako na úvodný domáci zápas. S mužstvom ešte necestoval Tigran Barseghjan , ktorý sa vracia po menšom zranení a na zápas ešte nie je pripravený.Nová akvizícia, brankár Dominik Takáč , môže byť na súpisku zapísaný až na druhé kvalifikačné kolo. Staronovou tvárou v porovnaní s prvým zápasom je Cesar Blackman , ktorý sa vrátil z panamskej reprezentácie. S tímom sú aj mladíci Maxim Mateáš, Martin Mišovič či Andrej Mikoláš, ktorí boli na súpiske aj v domácom stretnutí."Pre nás je v tomto období každý deň navyše dobrý. Cesar Blackman sa vrátil z národného tímu, bol prakticky mesiac preč, absolvoval doteraz dva tréningy, na zápas však bude pripravený. V prvom súboji v Bratislave bolo v prvom polčase vidno, že naši reprezentanti z majstrovstiev Európy ešte neboli vo svojej koži, trošku bolo cítiť únavu. Preto je každý deň navyše pre nás dobrý a verím, že budeme stopercentne pripravení,“ dodal tréner Weiss.Ak Slovan postúpi, v 2. kvalifikačnom kole vyzve slovinský tím NK Celje, ktorý v 1. kole vyradil estónsku Floru Tallinn (5:0 vonku a 2:1 doma, pozn.). Prvý duel by "belasí" absolvovali u súpera 23. alebo 24. júla, odvetu v domácom prostredí 30. alebo 31. júla.V opačnom prípade, ak Bratislavčania neprejdú cez súpera zo Severného Macedónska, predstavia sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy proti bieloruskému Dinamu Minsk alebo arménskemu Pjuniku Jerevan