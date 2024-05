Kapitán švédskej reprezentácie zodpovedal za zloženie tímu, na MS v hokeji si zahrá aj so svojím kamarátom z detstva

Priatelia od základnej školy

Spolu v tíme po ôsmich rokoch

10.5.2024 (SITA.sk) - Kapitán švédskej hokejovej reprezentácie Erik Karlsson prevzal zodpovednosť za zloženie výberu „Tre Kronor" na majstrovstvách sveta v Česku.Podľa webu aftonbladet.se skúsený 33-ročný zadák sám kontaktoval dostupných hráčov, aby Švédsko pricestovalo na turnaj s čo najsilnejším tímom. „Kontaktoval som viacerých, ale neviem, či som urobil až toľko," skromne poznamenal Karlsson.Medzi hráčmi, ktorých presvedčil na účasť na svetovom šampionáte, bol tiež jeho dlhoročný kamarát Victor Hedman . Málokto vie, že sú priatelia ešte od čias, keď navštevovali základnú školu. Obaja majú 33 rokov a deti v rovnakom veku.„Prvýkrát sme sa stretli v Munkforse, volá sa to tak? Neviem. Bolo to pred nejakým sústredením do 15 rokov. Myslel som si, že je to nejaký hráč A-mužstva. Hneď vtedy sme sa skamarátili,“ zaspomínal si Karlsson na prvé stretnutie s Hedmanom, momentálne klubovým spoluhráčom slovenského beka Erika Černáka Tampe Bay Lightning zo zámorskej NHL Naposledy si v reprezentačnom drese spolu zahrali na MS 2016. Karlsson, ktorý trikrát vyhral Norrisovu trofej určenú pre najlepšieho obrancu NHL, súhlasil s účasťou na MS, akonáhle bolo rozhodnuté, že jeho tím Pittsburgh Penguins nepostúpi do play-off.Hedman bol k dispozícii o čosi neskôr, po vypadnutí „bleskov" v 1. kole play-off s Floridou Panthers . Švédi vstúpia do MS v Česku piatkovým večerným duelom proti mužstvu USA v rámci „slovenskej" B-skupiny, ktorá sa hrá v Ostrave.