MS v hokeji 2024: Výsledky – piatok 10. máj (video+foto)

MS v hokeji 2024



súhrn stretnutí z piatka 10. mája



A-skupina:

Švajčiarsko - Nórsko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)



Česko - Fínsko 1:0 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)





B-skupina:

Slovensko - Nemecko 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)



Švédsko - USA 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)





Sobotňajší program:

A-skupina: Veľká Británia - Kanada (12.20), Rakúsko - Dánsko (16.20), Nórsko - Česko (20.20)

B-skupina: Francúzsko - Kazachstan (12.20), Poľsko - Lotyšsko (16.20), USA - Nemecko (20.20)



10.5.2024 (SITA.sk) - Úvodný hrací deň na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku priniesol prehru slovenského výberu, ktorý v Ostrave podľahol Nemcom 4:6.Slováci v tomto súboji ani raz neviedli napriek tomu, že súpera výrazne prestrieľali. Po darilo sa im z 0:2 vyrovnať na 2:2 a neskôr skorigovali na 3:4 aj 4:6.V druhom súboji B-skupine medzi dvoma favoritmi na medailu uspeli Švédi, ktorí triumfovali nad Američanmi 5:2 aj zásluhou dvoch presných zásahov do prázdnej bránky.V A-skupine v Prahe najprv Švajčiari v súlade s očakávaniami zdolali Nórov 5:2 a vo večernom súboji to bola poriadna dráma.Gól totiž nepadol počas troch tretín ani v päťminútovom predĺžení, v nájazdoch na radosť fanúšikov uspeli len domáci hráči a získali dva body.V sobotu do šampionátu zasiahnu aj zostávajúce národné výbery, pričom Česi, Nóri, Nemci a Američania absolvujú už svoje druhé súboje na turnaji.