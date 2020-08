Kapitán uviaznutej lode sa na Mauríciu postavil pred súd, padlo aj obvinenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia zatkla kapitána japonskej lode, ktorá nedávno uviazla na plytčine na ostrove Maurícius, kde z nej unikli stovky ton paliva. Päťdesiatosemročného Inda menom Sunil Kumar Nandeshwar obvinili pre nebezpečnú navigáciu. Muž sa už postavil pred súd v hlavnom meste Port Louis a do ďalšieho pojednávania, ktoré sa bude konať 25. augusta, zostane v policajnej cele.Polícia potvrdila, že členovia posádky počas vypočúvania uviedli, že v osudný deň, 25. júla, sa na palube konala narodeninová párty. Pracujú aj s ďalšou teóriou, podľa ktorej sa loď plavila príliš blízko pobrežia s cieľom získať prístup k wi-fi signálu.Plavidlo MV Wakashio, z ktorého uniklo približne tisíc ton paliva do oblasti známej pre bohatý výskyt voľne žijúcich živočíchov a významných mokradí, sa už rozpadlo. Na palube bolo približne štyritisíc ton paliva.Prednú časť lode začali ťahať preč, v zadnej časti, ktorá je zachytená o útes, sa nachádza zhruba 90 ton paliva. Pre rozbúrené more ho však nemôžu odčerpať. Na ostrov by mali v stredu doraziť experti z Japonska a pomôcť s prácami.