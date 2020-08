Malta zatvorila všetky nočné kluby, bary i diskotéky. V krajine sa rapídne zvýšil počet nakazených

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady na Malte nariadili zatvorenie všetkých nočných klubov, barov a ďalších prevádzok v snahe zastaviť najnovšie ohnisko koronavírusu v tomto stredomorskom súostroví. Ako v pondelok referoval minister zdravotníctva a podpredseda vlády Chris Fearne, opatrenie nadobudne účinnosť v stredu.Až do ďalšieho oznámenia budú musieť byť zatvorené diskotéky, nočné kluby, koncertné sály a tiež športové kluby. Reštaurácie a obchody zostanú otvorené, no verejné zhromaždenia nesmú presiahnuť počet 15 osôb."Všetky tieto opatrenia sú postavené na princípe sociálneho odstupu. Mali sme pocit, že v niektorých oblastiach to musíme posilniť," povedala Charmaine Gauciová, supervízorka verejného zdravia na maltskom ministerstve zdravotníctva.Na Malte sa v ostatnom čase rapídne zvýšil počet prípadov ochorenia COVID-19. V krajine v súčasnosti evidujú 607 aktívnych prípadov, čo je takmer polovica z celkového počtu infekcií zaznamenaných od 7. marca, keď na Malte vypukla epidémia. Hotelové večierky a konzumáciu tradičného vidieckeho jedla označili za možné príčiny vzniku nového ohniska nákazy.