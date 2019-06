Kapitán výletnej lode už havaroval aj pred nehodou v Budapešti

Na snímke záchranný tím pracuje na mieste potopenia výletnej lode 1. júna 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 6. júna (TASR) - Ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sygin Jurij C., ktorý je podozrivý, že 29. mája spôsobil tragickú zrážku s vyhliadkovou loďou v Budapešti, zavinil už 1. apríla nehodu v Holandsku. Pre agentúru MTI to vo štvrtok potvrdila budapeštianska Prokuratúra hlavného mesta.Prokuratúra získala oficiálne informácie prostredníctvom maďarského člena úradu EÚ pre justičnú spoluprácu Eurojust. Z nich vyplýva, že kapitán podozrivý zo spôsobenia budapeštianskej havárie je totožný s kapitánom, ktorého vyšetrovali ako podozrivého aj v Holandsku v prípade inej lodnej nehody.Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania Ukrajinec po nehode výletnej lode v Budapešti vymazal údaje zo svojho telefónu, dodala prokuratúra.Odvolací súd má čoskoro rozhodnúť o uvalení vyšetrovacej väzby na zadržaného kapitána lode. Prvostupňový súd minulú sobotu rozhodol, že 64-ročný Ukrajinec pôjde na mesiac do vyšetrovacej väzby.Prokurátor sa ale proti rozhodnutiu súdu odvolal, pretože podľa verdiktu by bolo možné kapitána prepustiť na kauciu 15 miliónov forintov (46.248 eur). Právny zástupca Ukrajinca už avizoval, že jeho klient je kauciu ochotný zložiť.Prokuratúra vo štvrtok uviedla, že odvolanie voči verdiktu doplnila o uvedené nové skutočnosti, ktorými sú ďalšia nehoda tohto kapitána i vymazanie dát z mobilu.Maďarská protiteroristická jednotka TEK vo štvrtok informovala, že medzinárodný tím odborníkov pod jej vedením pracoval v stredu a vo štvrtok na technickej príprave vyzdvihnutia vraku lode.Polícia popoludní informovala, že sa podarilo identifikovať už aj 16. obeť havárie. Je ňou Kórejčan, ktorého telo našli v stredu v noci pri Moste Slobody (Szabadság híd). Záchranári ešte pátrajú po desiatich nezvestných juhokórejských turistoch a dvoch maďarských členoch posádky.K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo 29. mája krátko po 21.00 h pod Margitiným mostom. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí.(spravodajca TASR Ladislav Vallach) hy