Kapitán Watfordu Deeney bol terčom rasistických urážok

Troy Deeney, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. apríla (TASR) - Kapitán futbalistov anglického Watfordu Troy Deenney bol po góle do siete Wolverhamptonu v nedeľňajšom semifinále FA Cup-u údajne terčom rasistických urážok. Deeney v nadstavenom čase premenil penaltu a vyrovnal na 2:2.Watford napokon triumfoval v londýnskom Wembley 3:2 a zahrá si o cennú trofej. Daeney po zápase zavesil na instagram fotky, na ktorých oslavuje postup do finále so spoluhráčmi, rodinou i priateľmi. Neskôr ich po rasistických urážkach na jeho adresu zo sociálnej siete stiahol. Informovala o tom agentúra AP.