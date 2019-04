TIPSPORT LIGA: Nitrania proti Bystrici s rešpektom, no aj s odhodlaním

Na archívnej snímke tréner Nitry Antonín Stavjaňa. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 9. apríla (TASR) - Neobľúbený súper, zdravotné problémy hráčov, ale psychická výhoda a veľké odhodlanie sú faktory, ktoré charakterizujú hokejistov HK Nitra pred finálovou sériou Kaufland play off Tipsport ligy. Proti Banskej Bystrici sa im dlhodobo nedarí, radi by však zúročili veľkú psychickú vzpruhu, ktorou bolo úspešné vyvrcholenie semifinálovej série.Nitrania na ceste do finále počítali aj hráčske straty a zranenia. Sériu proti Zvolenu zvládli aj napriek absencii útočníkov Judda Blackwatera či Juraja Majdana, v siedmom zápase odstúpil obranca Miroslav Pupák. Napriek menším či väčším zdravotným problémom nastúpilo viacero hráčov, tréner Antonín Stavjaňa bol však v otázke zdravotného stavu kádra, vzhľadom na charakter vyraďovacích bojov celkom pochopiteľne, nekonkrétny. "uviedol Stavjaňa pre TASR.Aj skúsený kormidelník si uvedomuje dlhodobo nepriaznivú sériu s Banskou Bystricou. Nitra tomuto súperovi podľahla v 14-tich zápasoch v rade a hoci zväčša nešlo o výrazné gólové rozdiely, svedčí to o neobľúbenosti štýlu hry, ktorý presadzujú "barani." S tým sa však pod Zoborom príliš nezaťažujú a sústredia sa na najbližší zápas.Hráči Banskej Bystrice zvládli nie jednoduchú sériu s Popradom, no zatiaľ čo ich postup do finále bol viac-menej očakávaný, v prípade Nitry išlo o menšie prekvapenie. Najmä po tom, čo Nitrania nezvládli šiesty zápas proti Zvolenu (1:4) na domácom ľade a rozhodnutie série sa tak presunulo na ľad súpera. Po šiestom zápase sa fanúšikovia dlho lúčili s nitrianskymi hráčmi, až to pripomínalo predpokladanú rozlúčku so sezónou. Zdalo sa totiž, že nitrianskym hráčom došli sily, Zvolen ich prevyšoval herne i gólovo. Stredoslovenské finále sa však napokon neuskutoční.poznamenal Stavjaňa.Jedným zo žolíkov jeho tímu by mal byť Samuel Buček. Mladý útočník patrí k najproduktívnejším hráčom play off a verí, že formu si prenesie aj do finále.uviedol Buček.