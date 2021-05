Kapitán Zvolena Radovan Puliš utrpel v zápase proti Popradu viacpočetné zlomeniny tváre, už je po operácii

Operácia dopadla výborne

Opory budú chýbať

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrenia po piatkovom zranení v rámci druhého extraligového hokejového finále, ktoré po nešetrnom zákroku českého obrancu Popradu Petra Ulrycha utrpel útočník a zároveň kapitán HKM Zvolen Radovan Puliš , poukázali na viacpočetné zlomeniny tvárového skeletu a nosa.Vďaka okamžitému nasadeniu tímu špecialistov z oddelenia maxilofaciálnej chirurgie nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica je už Radovan Puliš po operácii. Ulrych dostal za napadnutie hlavy a krku trest na 5 minút plus do konca zápasu."Operácia štvornásobnej zlomeniny dopadla výborne. Touto cestou sa v mene celého HKM a.s. a v mene hráča chceme veľmi pekne poďakovať doktorovi Adamovi Stebelovi a celému kolektívu oddelenia za skvelú prácu lekárov a super starostlivosť sestričiek. Veríme, že Rado bude čoskoro v poriadku a prajeme skoré uzdravenie," napísal HKM Zvolen na svojom oficiálnom webe.Zvolen vedie nad Popradom 2:0 na zápasy vo finálovej sérii play-off Tipos extraligy. Tretí zápas sa hrá v pondelok 3. mája od 18.00 h pod Tatrami a na oboch stranách budú zrejme chýbať viaceré opory.Vo zvolenskom tíme už má po sezóne okrem Puliša aj ďalší útočník Peter Zuzin , Popradčanom sa po Marcelovi Haščákovi vo Zvolene zranil aj ďalší člen elitného útoku Dávid Skokan