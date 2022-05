Kapitánka slovenských hokejistiek ukončila kariéru, po desiatich sezónach v Rusku bude trénovať deti

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 29 rokov sa rozhodla ukončiť kariéru skúsená slovenská hokejová útočníčka Nicol Lucák Čupková. Kapitánka reprezentácie SR na klubovej úrovni strávila desať sezóne v ruskom tíme Agideľ Ufa, po novom sa v severočeskom Liberci bude venovať trénerstvu detí. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) "Rozhodnutie ukončiť kariéru ovplyvnilo viacero faktorov. Bola som však pripravená skončiť po tejto alebo nasledujúcej sezóne. Prispel k tomu aj aktuálny konflikt, keďže som žiadala v Rusku o prechodný pobyt a manžel o pracované povolanie, ktoré sme tým pádom nedostali. Bola som v Ufe dlhých deväť rokov sama, až v desiatej sezóne mi robil spoločnosť manžel. Rozhodla som sa, že sama v Rusku nechcem pokračovať. Chceli sme byť spolu, ale nájsť profesionálny ženský klub, kde by on mohol zároveň trénovať, bolo viac-menej nemožné," povedala pre HockeySlovakia.sk.Definitívnu bodku za kariérou dala Nicol Lucák Čupková na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta žien vo francúzskom Angers vo víťaznom súboji proti výberu Rakúska 2:1. Účastníčka ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri využila šancu a v Česku plynule prejde medzi trénerov. "Dostala som možnosť trénovať deti a rozhodla som sa odštartovať trénerskú kariéru. Verím, že v budúcnosti by som mohla pomôcť aj slovenskému dievčenskému resp. ženskému hokeju. Trénerskú pozíciu som si vyskúšala už na turnaji Hokejovej galaxie v Považskej Bystrici a bola to pre mňa výborná skúsenosť," poznamenala.