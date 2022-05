Škriniarov Inter Miláno sa udržal v hre o titul, otočil zápas proti Empoli

Zápletka do konca sezóny

Skóre otvoril hráč hosťujúci z Interu

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti talianskeho Interu Miláno síce po polhodine piatkového duelu Serie A doma proti Empoli prehrávali už 0:2, no ešte pred prestávkou vyrovnali a po zmene strán pridali ďalšie dva góly.Ziskom troch bodov zo súboja, ktorý celý absolvoval slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar , sa Inter dostal na čelo tabuľky bod pred mestského rivala AC, na ktorého v nedeľu čaká súboj vo Verone proti Hellasu. Po aktuálnom víkende budú v najvyššej talianskej súťaži na programe už len dve kolá, súboj o titul preto sľubuje zápletku až do úplného konca sezóny."Nechali sme sa uniesť túžbou streliť rýchly gól. Pri hre bez lopty sme mali byť organizovanejší, no doplatili sme na výpadky koncentrácie. Celkovo sme však tento duel zvládli veľmi dobre," zhodnotil domáci tréner Simone Inzaghi. Jeho zverenci boli v piatkovom súboji dominantní, veď mali až 37 striel a desať z nich smerovalo na bránku. "Mali sme 37 striel a to podľa mňa musí byť nejaký rekord. Zápas bol akousi skúškou charakteru. Teraz musíme načerpať sily a energiu, pretože v stredu nás čaká ďalší dôležitý zápas," doplnil. Inzaghi tým myslel na finále Talianskeho pohára proti Juventusu Turín.Zaujímavosťou je, že hostí poslal do vedenia už v 5. minúte Andrea Pinamonti, ktorý v Empoli hosťuje práve z Interu. Vzápätí rozhodcovia nemohli uznať zásah Poliaka Szymona Žurkowski pre postavenie mimo hry, no hostia sa dočkali druhého gól v 28. minúte zásluhou Kristjana Asllaniho. Pred prestávkou Inter naštartoval vlastný gól Simoneho Romagnoliho a Lautaro Martínez potom vyrovnal. V druhom polčase pridal tretí gól Interu opäť Argentínčan Martínez a bodku za súbojom dal Čiľan Alexis Sánchez.Inter v Serie A ešte čakajú súboje na pôde Cagliari a doma proti Sampdorii Janov, futbalisti AC sa okrem spomenutého nedeľňajšieho súboja vo Verone predstavia ešte doma Atalante Bergamo a vycestujú do Sassuola.