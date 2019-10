Kapitánka záchranárskej lode Racketeová vystúpila v EP a zožala ovácie

Na snímke Carola Racketeová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) – Ovácie v Európskom parlamente (EP) zožala vo štvrtok kapitánka nemeckej záchranárskej lode Sea-Watch 3 Carola Racketeová, ktorá v júni pri pobreží Líbye zachránila 53 migrantov. Informovala o tom agentúra APA.povedala kapitánka záchranárskej lode Sea-Watch 3, ktorá pri pobreží Líbye vyzdvihla 12. júna celkovo 53 migrantov, vo výbore EP pre vnútorné záležitosti.vyhlásila Racketeová.Hoci talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 dlho odmietali prijať. Loď nakoniec vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa. Kapitánku Racketeovú následne talianske úrady nakrátko zadržali.Počas svojho prejavu v EP Racketeová opísala svoje skúsenosti počas plavby, keď jej plavidlo narazilo na vrak lode, okolo ktorého plávali mŕtve telá. Niektoré z nich sa podľa jej slov držali v náručí. Racketeová videla aj tri deti, ktoré na rukách držali mŕtve bábätko a spievali mu, akoby bolo ešte stále nažive.Nijaký z týchto zážitkov však podľa jej slov nebol taký hrozný, ako frustrácia zo 70-dňovej plavby v Stredozemnom mori so zachránenými migrantmi na palube, ktorým musela vysvetľovať, že Európa - symbol ľudských práv - ich nechce prijať.Racketeová v EP opäť obhajovala svoje rozhodnutie vplávať do talianskych vôd. Zdôraznila, že nešlo o žiadnu provokáciu a "ako dodala.vyzvala Racketeová za potlesku poslancov EP.Racketeová vystúpila v EP pri príležitosti šiesteho výročia tragédie, keď pri pobreží ostrova Lampedusa prišlo o život 366 utečencov. Poslanci si túto tragédiu pripomenuli minútou ticha. Racketová zdôraznila, že odvtedy sa toho veľa nezmenilo a namiesto toho, aby EÚ zabránila podobným tragédiám, svoju zodpovednosť delegovala na Líbyu. Nemecká kapitánka vyzvala v súvislosti s migráciou na radikálnu zmenu systému. Potrebné je podľa nej zriadiť humanitárne koridory a bezpečné a legálne trasy do Európy.Zástupcovia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európskej komisie, Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), ako i kapitán talianskej pobrežnej stráže Andrea Tassara sa na vypočúvaní v EP zhodli, že zachraňovanie utečencov v Stredozemnom mori nesmie byť kriminalizované.Ako poznamenala APA, objavili sa však aj názorové odlišnosti. Riaditeľ agentúry Frontex Fabrice Leggeri sa napríklad viackrát vyhol otázke, či je Líbya podľa neho bezpečnou treťou krajinou.Podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Uhrík sa vyjadril, že sa zhoduje s názorom talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho, ktorý tvrdí, že Racketeová by malaRiaditeľ Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti EK Michael Shotter poukázal na to, že od júna sa na pevninu dostalo už viac než 1000 zachránených migrantov, ktorí boli prerozdelení medzi viaceré členské krajiny EÚ. Dôležité je podľa neho, aby sa na prevzatí migrantov podieľali aj ostatné členské štáty.Nedávno totiž štyria členovia EÚ - Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta - vypracovali plán na zavedeniepreberania migrantov, ktorí boli zachránení z člnov v Stredozemnom mori. Tento systém sa týka ich prerozdeľovania medzi krajiny, ktoré sú ochotné ich prijať, ako i navracania migrantov späť, ak nepožiadajú o azyl alebo naň nemajú nárok.Ako uviedol predstaviteľ nemeckej pobočky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), predpokladá sa, že od začiatku tohto roka sa utopilo už celkove 1028 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť cez Stredozemné more do Európy.