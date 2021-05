Kapitánom Slovákov na MS v hokeji 2021 bude Marek Ďaloga, Bielorusom nepomôže Andrej Kosticyn

Ďaloga je dobrá voľba

Sergej Kosticyn hral za Capitals

Tridsať bodov Šarangoviča v NHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Približne tridsať hodín pred piatkovým vstupom slovenskej reprezentácie do majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige si hokejisti rozdelili dôležité funkcie na ľade. Kapitánom bude skúsený obranca Marek Ďaloga . Asistentov bude viacero, popri skúsenom obrancovi budú v zápasoch alternovať.Do prvého súboja A-skupiny proti Bielorusom (21. 5. od 19.15 SELČ) naskočia s "áčkom" na drese obranca Adam Jánošík a útočník Marek Hrivík . Informoval o tom oficiálny web SZĽH Tridsaťdvaročný Marek Ďaloga mal kapitánske "C" na drese už v príprave, v ktorej bol z hľadiska počtu štartov za národný tím jeho najskúsenejší hráč. Prekonal v nej hranicu 100 zápasov v národnom tíme.Trénerský štáb na čele s kanadským koučom Craigom Ramsaym po prílete do Rigy nemal dôvod na zmenu."Otázka kapitána či asistentov zakaždým predstavuje náročnú voľbu. Ďaloga je s nami od začiatku prípravy. Výborne vychádza so všetkými v tíme, preň aj pre nás trénerov je nesmierne dôležitý. Je to dobrá voľba,“ povedal Craig Ramsay pre hockeyslovakia.sk.Na margo alternujúcich asistentov kanadský trénerský bard dodal: "Máme v tíme viacero chlapcov, ktorí si vzhľadom na svoje líderské vlastnosti a schopnosti zaslúžia byť v tejto úlohe. Aj preto sme sa rozhodli okruh asistentov rozšíriť a viacerým dopriať túto skúsenosť. Myslím si, že je to dobrá cesta.“Hlavný kouč po štvrtkovom tréningu ladil s trénerskými kolegami zostavu na nevyspytateľného bieloruského súpera. Hoci niektoré informácie, predovšetkým o zložení prvých dvoch útočných formácií, už prenikli do éteru, Ramsay zatiaľ konkrétnu podobu zostavy neoznámil."Vieme, že sú dobrí. Vždy fyzicky silní, dobre pripravení. Málokedy sa stane, že im nastrieľame sedem gólov, ako sa to podarilo na šampionáte v Dánsku 2018. Zvyčajne ide o tesné zápasy, keďže nás poznajú. Bielorusi aj dobre korčuľujú. Iste, pozrieme si k nim nejaké videá. Nezaťažujeme sa však tým, kto proti nám nastúpi a ako asi bude hrať. Oveľa dôležitejší bude náš prejav, aby sme sa prezentovali tak, ako sa chceme prezentovať,“ dodal Ramsay na adresu prvého súpera na MS 2021.Z bieloruského tábora už skôr prenikli správy, že z tradičného dua bratov Kosticynovcov bude mať tréner Michail Zacharov v Rige k dispozícii iba mladšieho Sergeja.Tridsaťštyriročný Sergej Kosticyn v tejto sezóne odohral 19 zápasov v tíme iClinic Bratislava Capitals, ktorý pôsobil v nadnárodnej ICE Hockey League.O dva roky starší Andrej Kosticyn, ktorý má za sebou aj sedem sezón v NHL v dresoch Montrealu a Nashvillu, bude na šampionáte chýbať pre zranenie ruky. Bol by už jeho jedenásty v pozoruhodnej kariére.Jeho líderstvo by mal prevziať iba 22-ročný talentovaný útočník Jegor Šarangovič. Ten sa vo svojej premiérovej sezóne v NHL v drese New Jersey uviedol 30 bodmi v 54 zápasoch za 16 gólov a 14 asistencií."Budem sa snažiť prevziať pozíciu lídra a hrať rovnaký hokej ako v NHL. Andrej Kosticyn nám bude chýbať, ale zdravie je dôležitejšie," cituje Šarangoviča portál iDnes.cz.Na margo jednotlivých súperov v základnej skupine Šarangovič dodal: "Máme tím, ktorý si môže merať sily s kýmkoľvek. Najťažší súperi budú Česi, Rusi a Švédi, ale aj Slováci a Švajčiari. Iba výborné výkony nám zabezpečia ich zdolanie."