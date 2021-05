Slovenskí hokejisti sa v Rige postupne udomácňujú, proti Bielorusom sa chcú držať svojej hry (video)

Vyskúšali si plochu

Sústredia sa na seba

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa už pomaly udomácňuje v lotyšskej Rige, kde ju už v piatok večer čaká úvodný duel na majstrovstvách sveta proti Bielorusom. Po nedeľňajšom prílete do dejiska šampionát Slováci najprv absolvovali povinnú izoláciu, teraz si postupne zvykajú na ľad.Najprv si vyskúšali súťažnú plochu v Olympijskom športovom centre, v ktorom absolvujú všetkých sedem duelov skupinovej časti, ale majú za sebou už aj skúšku ľadu v tréningovej Daugava aréne."Do tréningovej haly sme sa presúvali autobusom asi desať minút. Bolo zaujímavé zažiť niečo podobné. Ľad tam bol super, postavili to pekne. Mali síce problémy s dokončením, ale zvládli to výborne. Je to pekné tréningové zázemie. Z osobného hľadiska som veľmi rád, že tu môžem byť a že som si to mohol vyskúšať,“ zhodnotil na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočník Miloš Roman Najskúsenejším hráčom tímu SR je obranca Marek Ďaloga . "Niečo si k najbližšiemu súperovi s trénermi povieme, lenže my sa musíme držať našej hry, nášho štýlu. Plniť, čo nám tréneri naordinujú. Sústrediť sa na seba,“ povedal Ďaloga na HockeySlovakia.sk.Aj jemu sa prostredie v Rige pozdáva. "Daugava arénu postavili pekne. Na to, že mali meškať a stavali to na poslednú chvíľu, vyzerá to super. Aj ľad v tréningovej hale bol trošku kvalitnejší ako v hlavnej, kde budeme hrať zápasy. Aspoň som mal taký pocit. Páčilo sa mi to," dodal.