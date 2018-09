Kaplnka v Trlenskej doline sa oddávna spája s bazilikou S. Maggiore

Kroky veriacich prichádzajúcich na Liptov každoročne smerujú do Trlenskej doliny neďaleko Ružomberka, kde sa nachádza málo známe, no o to pokojnejšie pútnické miesto - kaplnka Panny Márie Snežnej. Nachádza sa v nej kópia milostivej ikony salus populi romani, ktorej originál je v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. V Ružomberku 9. septembra 2018. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Ružomberok 9. septembra (TASR) – Kroky veriacich prichádzajúcich na Liptov každoročne smerujú do Trlenskej doliny neďaleko Ružomberka, kde sa uprostred tunajšej prírody nachádza málo známe, no o to pokojnejšie pútnické miesto modlitby - kaplnka Panny Márie Snežnej. Tá vo svojom vnútri ukrýva kópiu milostivej ikony salus populi romani, ktorej originál je v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Samotné miesto je tak od svojho vzniku duchovne spojené s jednou zo štyroch hlavných rímskych bazilík.priblížil jezuita Ondrej Gabriš. Od roku 1936 až do násilnej likvidácie rehôľ na Slovensku v roku 1950, sa tu každoročne 5. augusta, resp. v nedeľu, konala verejná púť. Táto tradícia bola obnovená v roku 1995, kedy bola kaplnka aj celý areál vrátený jezuitom.Totalitný režim Trlenskú dolinu využíval na pionierske tábory a školu v prírode. Kaplnka sa stala jedálňou a čiastočne skladom. Po vrátení areálu jezuitom sa uskutočnili nevyhnutné adaptačné práce na kaplnke, aby mohla znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu.uviedol Gabriš.Kaplnka s pôvodnou ozdravovňou však nie je jediným miestom, kde môžu prichádzajúci pútnici načerpať novú energiu a duševný pokoj. Rehoľný brat Andrej Ratulovský tu v roku 1939 upravil štrbinu v skale na lurdskú jaskyňu. Jej súčasťou sa stali sochy Lurdskej Panny Márie a svätej Bernadety, ktoré zhotovil Majster Mydlo. Novovzniknutá jaskyňa dala misionárom i novicom možnosť započúvať sa v tichu prírody do Božieho hlasu.povedal jezuita. Pôvodná socha Márie z Vlčej skaly bola okolo roku 1954 premiestnená do kostolíka vo Vlkolínci.Podľa Gabriša sa pútnické miesto v Trlenskej doline dá považovať za miesto modlitby. „Nemáme tu evidovaný zázrak, no ľudia, ktorí tu chodia, hovoria, že Panna Mária vyslyšala ich prosby, či už vuzavrel.