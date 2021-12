Kapustnica s klobásou, rybie filé a aj zaujímavý program. Atmosféru vianočných sviatkov cítiť aj vo väzniciach (foto)

Duchovné aktivity

Besedy, rozhovory, kvízy

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Atmosféra Vianočných sviatkov sa nevyhýba ani zariadeniam v správe Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská, aj napriek obmedzeniam sa vo väzniciach väzenský personál spolu s väznenými osobami snažia vytvoriť príjemnú atmosféru a možnosti pre lepšie zvládanie odlúčenia od rodín.„Aj tento rok si jednotlivé ústavy pripravili zaujímavý vianočný program počas sviatkov, do ktorého sa môže zapojiť každá väznená osoba, bez rozdielu na vek, kultúru, tradície a podobne. Každoročne vianočný program býva obohatený o množstvo zaujímavých akcií, tento rok to bude vianočný program opäť za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení," uviedla Kacvinská.Spomenuté aktivity sa budú podľa nej uskutočňovať s limitovaným počtom osôb v rámci spoločných ubytovacích a vyhradených priestorov.Cez vianočné obdobie je podľa hovorkyne pozornosť venovaná aj duchovným aktivitám. „Tak, ako to býva zvykom, aj tento rok v predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Vysluhovanie svätej omše je uskutočňované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov, podľa záujmu väznených osôb. Individuálnou formou budú poskytované rozhovory a spovedanie," priblížila Kacvinská s tým, že o duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne.„V prípade, že sa väznená osoba nechce zúčastniť na svätej omši, môže prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania sledovať a počúvať si priame prenosy sv. omší," doplnila hovorkyňa.Počas sviatkov majú väznené osoby podľa Kacvinskej možnosť využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti, ktoré si pre nich pripravil väzenský personál, ale aj tie, ktoré si navrhli sami.„Pre väznené osoby sú pripravené rôzne záujmové a športové aktivity napr. besedy, rozhovory, kvízy a prednášky. Počas vianočných sviatkov sú pripravené rôzne turnaje, spoločenské hry a podobne," povedal hovorkyňa. Ako ďalej uviedla, počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24:00.Hovorkyňa dodala, že počas vianočnej večere vo väzniciach nechýba napríklad kapustnica s klobásou, vyprážané rybie filé alebo zemiakový šalát s majonézou.K 21. decembru sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo spolu 10 203 väznených osôb. Z toho je 1429 obvinených a 8774 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 58 mladistvých osôb a 261 cudzincov.