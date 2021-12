Vallo: Prežili sme komplikovaný rok, ale ukázali sme aj súdržnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prežili sme s Bratislavčanmi a Bratislavčankami komplikovaný rok, ale ukázali sme aj súdržnosť. Uviedol v rozhovore pre agentúru SITA primátor hlavného mesta Matúš Vallo.„Do nového roku by som im zaželal najmä lásku. Pretože akokoľvek to môže znieť komplikovane, najmä pre ľudí, ktorí sú možno zasiahnutí pandémiou, je zasiahnuté ich živobytie a ekonomické ciele, môj poznatok za tie tri roky je, že Bratislava bude dobré mesto, keď sa v ňom ľudia budú môcť k sebe slušne správať," povedal primátor.Bratislava musela aj tento rok, rovnako ako iné mestá, zrušiť plánované vianočné trhy. „Je toho strašne veľa zrušeného, ale o to viac budú tieto Vianoce založené na vzťahoch, a to je z môjho pohľadu vec, ktorá nás dostane z ťažkej situácie," poznamenal Vallo s tým, že si želá pokojnejší a jednoduchší rok 2022 pre všetkých.„Zároveň sa chcem Bratislavčanom a Bratislavčankám poďakovať za to, aká súdržnosť tu vládla, či už pri testovaní, očkovaní, alebo pomoci iným počas pandémie. Za tú disciplinovanosť som im nesmierne vďačný a prajem im dobré vzťahy a veľa lásky," uzavrel Vallo.